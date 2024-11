Un fine settimana per godersi ancora un po’ di sole, poi il meteo peggiora

La prossima settimana è atteso un peggioramento del tempo, con piogge e diminuzione delle temperature, ma per questo fine settimana godremo ancora della lunga sequenza di giornate soleggiate che ormai dura da quasi tre settimane. Certo le temperature si stanno abbassando, ma fino a domenica, anche grazie al sole, rimarranno gradevoli.

Vediamo dunque le previsioni per il weekend del Centro Geofisico Prealpino:

Venerdì 15 novembre la giornata sarà ben soleggiata e asciutta su tutta la regione e anche in provincia di Varese. Foschia e banchi di nebbia e locali gelate in pianura. Temperature minime in calo e massime in aumento.

Sabato 16 novembre sarà soleggiato al mattino, poi si potrebbe verificare un aumento della copertura nuvolosa ma il tempo resterà asciutto. Foschia e banchi di nebbia all’alba sulla pianura. Temperature in calo con gelate sulla pianura.

Domenica 17 novembre ancora una mattinata di sole, poi il cielo inizierà a coprirsi nel pomeriggio. In serata nuvoloso ma asciutto. Temperature massime in lieve calo.

La tendenza è al peggioramento, che si manifesterà già da lunedì 18 novembre con cielo molto nuvoloso o coperto e possibili deboli piogge. Neve sulle Alpi fino a circa 1500 m. e temperature massime in lieve calo.