«Un nuovo parco vicino al bacino per le acque in eccesso», la proposta di Vergiate 2030

Romano Balzarini, consigliere di opposizione del gruppo Vergiate 2030, ha presentato un ordine del giorno per proporre all’amministrazione comunale di trasformare l’area del bacino per la raccolta delle acque in eccesso di via Piave in un nuovo parco pubblico aperto ai cittadini.

L’area è al momento interessata dal cantiere per l’ampliamento del bacino di laminazione: un intervento realizzato per rispondere alle criticità legate al rischio idrogeologico che riguardano la zona circostante. Secondo Balzarini, questo intervento potrebbe diventare un’opportunità per realizzare «un nuovo parco pubblico. La zona è vicina alle scuole medie e all’area cani, mentre nella vicina piazzetta ci sono attività commerciali che rendono la via tra le più frequentate soprattutto durante la stagione calda».

Il capogruppo di Vergiate 2030 sottolinea però, «la terra dove prima c’era il prato è stata completamente smossa e se la zona non sarà ripristinata, cresceranno rovi ed erbacce. Bisognerà inoltre mettere in sicurezza il bacino, viste le rive scoscese».