Un nuovo parroco a Busto Arsizio. Don Stefano Rho per Sant’Anna e Santi Apostoli

Dallo scorso 6 settembre 2024 la chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo del “don Paolo” e la chiesa parrocchiale di Sant’Anna dell’omonimo villaggio bustocco hanno una nuova guida spirituale: don Stefano Rho.

Don Stefano, che subentra a don Maurizio Bianchi, farà formalmente ingresso nella comunità bustocca il prossimo 8 dicembre 2024, alla presenza del Vescovo mons. Luca Raimondi, del Prevosto mons. Severino Pagani. Don Stefano si avvarrà della collaborazione di don David Maria Riboldi, vicario parrocchiale e riferimento a S. Anna e di don Gabriele Colombo, cappellano dell’ospedale che vi collabora. È prevista, inoltre, la presenza di altri concelebranti del clero locale e originario delle parrocchie in festa.

In vista dell’ingresso, noto anche come presa di possesso canonico, un comitato di volontari delle due parrocchie ha organizzato dei momenti di preparazione.

Il primo si terrà martedì 26 novembre alle ore 21.00 presso la chiesetta dell’asilo “Maria di Nazareth” con una meditazione di mons. Severino Pagani, Decano di Busto Arsizio, che affronterà il seguente tema: “La presenza di un parroco in una chiesa sinodale”.

Il secondo momento avrà luogo lunedì 2 dicembre alle ore 21.00 presso il “Teatro Sant’Anna” e prevede un Concerto-meditazione con al pianoforte di don Carlo José Seno che vedrà un percorso di riflessione dal titolo “Testimone della Speranza” sulla figura del Card. Van Thuan, recluso nelle prigioni del regime comunista vietnamita dal 1975 al 1988.

Infine, l’evento più celebrativo, si terrà domenica 8 dicembre 2024 alle ore 17.30 presso la chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in via Genova con il Solenne Ingresso di don Stefano Rho come parroco delle parrocchie dei SS. Apostoli Pietro e Paolo e Sant’Anna, alla presenza del Vicario dell’Arcivescovo, sua ecc.za mons. Luca Raimondi. A seguire, si terrà un momento di festa nei saloni dell’oratorio dei SS. Apostoli, sempre in via Genova.

Si riportano brevi cenni biografici: don Stefano Rho nasce il 4 luglio 1965 a Milano dove cresce; entra in seminario il primo anno delle superiori nel 1979 svolgendo il ginnasio a Seveso e il liceo a Venegono. Per il biennio di teologia studia a Saronno, mentre per l’ultimo quadriennio ritorna ancora a Venegono.

Sarà ordinato diacono l’8 ottobre 1989 mentre sarà ordinato sacerdote il 9 giugno 1990 dal Cardinale Martini. La sua prima destinazione da sacerdote fu la cura dell’oratorio di Assago (Mi) fino al 97, per poi passare all’oratorio di Villasanta (MB) fino al 2010. Dopo questo incarico, dal settembre 2010, diventa parroco a Bubbiano e Calvignasco (MI), nel decanato di Abbiategrasso, fino al trasferimento dello scorso settembre 2024 a Busto Arsizio.