Un nuovo tentativo di rifare la piscina di Moriggia a Gallarate, si punta sul “parco acquatico”

Sarà il 2025 l’anno buono per rinnovare la piscina della Moriggia?

Il sindaco Andrea Cassani è fiducioso, dopo che è stata presentata una prima manifestazione d’interesse, e confida, che «entro fine anno» si concretizzi.

Il primo cittadino ha annunciato in consiglio comunale l‘ultima novità in un percorso aperto ormai da quasi sette anni, da quando nell’inverno 2018 un crollo della controsoffittatura della piscina coperta rese evidente la necessità di un intervento di radicale recupero.

La novità della «manifestazione d’interesse per la riqualificazione» presentata nei giorni scorsi sarebbe l’intenzione di intervenire – se andasse in porto – con una ampia riqualificazione degli esterni, puntando su un modello da “parco acquatico” e rimuovendo la piscina con trampolino (considerata anzi elemento di pericolo e disturbo per usi impropri, si era capito già l’estate scorsa). La zona interna verrebbe invece rinnovata profondamente dal punto di vista degli impianti, ma rimarrebbe la struttura generale: vasca principale e due vasche più piccole e basse per bambini.

La proposta nuova, ha dettagliato Cassani in consiglio, è stata presentata da un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese e prevede appunto il modello di partnership pubblico-privato per cui, a fronte di investimento del Comune e del privato insieme, il privato gestirebbe per vent’anni l’impianto. Il sindaco ha specificato anche che il piano sarebbe corredato dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dalla bozza dei contratti regolanti i rapporti tra il futuro aggiudicatario e il Comune, il Piano Economico-Finanziario asseverato da una società specializzata e il piano dettagliato sul piano tecnico.

Quando?

«Impegno di questa RTI è presentare tutta documentazione comprensiva del PFTE entro dicembre 2024» ha detto Cassani. «Siamo ben contenti che un soggetto, di cui ovviamente ci aspettavamo che presentasse la proposta, l’abbia formalizzata inviando un PEC, attendiamo tutti quanti il progetto entro fine anno».

Il tema Moriggia è stato spesso al centro dello scontro politico e lo stesso Cassani non lo ha nascosto.

«Più volte dai banchi dell’opposizione giustamente ci è stato fatto presente che abbiamo promesso che in questa legislatura avremmo rifatto l’impianto, spero che su questa riqualificazione anche l’opposizione sarà d’accordo».

In passato, a più riprese, le contestazioni erano venute dal centrosinistra e anche dalla lista civica Obbiettivo Comune Gallarate, prima per la decisione (nel 2016) di fermare il precedente piano di rinnovamento della struttura e poi per la mancata individuazione, nel tempo di un partner privato.

«Siamo a tre anni di ritardo, aggiungendo gli altri cinque siamo a otto anni» ha detto in aula Massimo Gnocchi.

Negli anni scorsi infatti l’amministrazione aveva individuato diversi gestori per riaprire l’impianto in periodo invernale ed estivo, ma non si erano mai concretizzati i piani di project financing auspicati, tanto che l’anno scorso era stata ufficializzata la decisione di un intervento diretto del Comune per sbloccare la situazione.

A distanza di un anno, il Comune ha messo sembra esserci una possibilità ma toccherà ancora attendere.