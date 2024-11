Un ponte tra Milano e Varese: presentazione del libro “Mi Va. La lunga storia d’amore tra Milano e Varese”

Il 22 novembre 2024, alle ore 16.30, presso la Sala Stampa di Palazzo Lombardia, al piano 11, si terrà la presentazione del libro “Mi Va. La lunga storia d’amore tra Milano e Varese“, scritto da Federico Bianchessi e Fausto Bonoldi. Un appuntamento imperdibile per esplorare il legame profondo, storico e culturale, tra due città simbolo della Lombardia.

Il libro: un viaggio tra arte, cultura e tradizioni

Gli autori accompagneranno i lettori alla scoperta di due patrimoni inestimabili della regione: il Duomo di Milano, realizzato anche grazie al contributo di tantissimi varesini, e il Sacro Monte di Varese, frutto del lavoro e dell’impegno di molti milanesi. Il volume ripercorre un dialogo tra queste due città, celebrando le loro connessioni culturali e storiche.

Personaggi e storie che uniscono due città

Durante la presentazione, sarà l’occasione per ricordare alcune figure iconiche che hanno contribuito a consolidare questo legame. Tra i protagonisti citati troviamo Dario Fo e Franca Rame, Renato Pozzetto, il Derby Club, e artisti come Vittorio Sereni e Ornella Vanoni. Non mancheranno riferimenti alle grandi dinastie industriali, come i Bassetti, i Pirelli e i Borghi, senza dimenticare gli eroi dello sport e i tanti tifosi che hanno vissuto partite epiche tra le squadre milanesi, il Pro Patria e il Varese.

Dialetti e tradizioni culinarie: un’identità condivisa

Il libro celebra anche la ricchezza linguistica e culinaria della regione, dando spazio ai dialetti locali – meneghino, bustocco e bosino – e sottolineando come la cultura gastronomica abbia creato un ulteriore ponte tra le due province. Un confronto tra tradizioni che rafforza l’identità lombarda.

La conferenza stampa sarà moderata dal noto giornalista Alessandro Casarin, che guiderà gli autori in un dialogo ricco di aneddoti, curiosità e riflessioni sul rapporto tra Milano e Varese. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Lombardia, rappresenta un invito aperto a tutti, dai cittadini ai curiosi, per riscoprire le radici comuni che collegano Milano e Varese, celebrandone le differenze ma anche le affinità.