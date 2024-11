Un seminario e un concerto jazz nella giornata della malattia di Parkinson

Sabato 30 novembre è la giornata nazionale dedicata alla malattia di Parkinson, un appuntamento utile per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a questo problema, per promuovere la ricerca e per fare il punto della situazione tra operatori del settore, malati e loro familiari.

A Varese la ricorrenza sarà celebrata con due manifestazioni pubbliche (un seminario e un concerto jazz) organizzati da Associazione Parkinson Insubria (AsPI) Varese in collaborazione con l’ASST Laghi e con l’ospedale di Circolo di Varese. I due eventi sono entrambi organizzati nella bella Sala Montanari che si trova in via dei Bersaglieri 1.

Il seminario prenderà il via alle 10 ed è intitolato “La riabilitazione nella malattia di Parkinson, necessità diverse per diversi stadi della malattia”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Limpe per il Parkinson onlus e dalla Società Italiana Parkinson. Per partecipare o chiedere informazioni si può contattare il numero 327-2937380.

Nel tardo pomeriggio, alle ore 18, spazio invece allo spettacolo con il concerto di musica jazz del gruppo musicale Claudio Borroni. Sul palco oltre a Borroni la cantante Alice Tosetto, Gianfranco Calvi al pianoforte e Livio Nasi al contrabbasso.

Il concerto è in memoria della professoressa Emilia Martignoni, neurologa varesina scomparsa nel 2011 e del dottor Giulio Riboldazzi, specializzato proprio nel Parkinson e deceduto nel 2021.