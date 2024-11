Un successo il ritorno sul palco de “La compagnia della Mascherpa” a Malnate

Sabato 23 novembre il teatro dell’Oratorio di Malnate ha ospitato il ritorno sulle scene de “la Compagnia della Mascherpa”. Alla presenza di un pubblico particolarmente numeroso, la compagnia dialettale malnatese ha messo in scena la commedia “El veduf alégher” (simpatica allusione alla celebre operetta “La vedova allegra” di Franz Lehàr, anno 1905).

Diversi i commenti positivi da parte del pubblico, che ha apprezzato sia il testo della commedia, sia l’interpretazione degli attori, capaci di far divertire gli spettatori e allo stesso tempo, grazie al finale a sorpesa, non così leggera e scanzonata come poteva apparire.