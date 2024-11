Un successo la Festa del Cioccolato di Inarzo: dolci prelibatezze e sorrisi sotto il sole di novembre

Domenica 17 novembre il centro storico di Inarzo si è trasformato in un vero paradiso per i golosi in occasione della dodicesima edizione della Festa del Cioccolato, organizzata dalla Pro Loco di Inarzo con il patrocinio del Comune.

Le vie del paese, dalle 10 alle 17.30, si sono animate con bancarelle ricche di leccornie a tema cioccolato: praline, torte, tavolette e immancabili fiumi di cioccolata calda, perfetti per scaldare una giornata dal clima mite e soleggiato.

Non solo dolci: altre bancarelle hanno offerto creazioni artigianali, hobbistica e decorazioni natalizie.

Per i più piccoli, spazio al divertimento con i gonfiabili che hanno aggiunto un tocco di allegria e colore all’atmosfera già vivace.

La Festa del Cioccolato, un appuntamento ormai irrinunciabile per Inarzo, ha confermato ancora una volta il suo ruolo di evento capace di unire gusto, tradizione e socialità.

Un successo reso possibile grazie al lavoro della Pro Loco e alla partecipazione di tutta la comunità, in un’occasione che celebra non solo il cioccolato, ma anche il piacere di stare insieme.