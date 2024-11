Una giornata per i libri al Dopolavoro Ferroviario di Gallarate, apre la biblioteca

In stazione di Gallarate arriva un carico di libri: al DopoLavoro Ferroviario di via Beccaria 3 sarà inaugurata sabato la biblioteca del DLF, che sarà poi a disposizione dei soci, ed è prevista anche la presentazione del nuovo giallo di Francesco De Paolo.

Sabato 16 novembre sarà una giornata di festa, con un vero e proprio evento, che è stato intitolato “I libri che belli”. L’inaugurazione sarà alle ore 17.00, un momento totalmente gratuito e aperto a tutti.

Con una dotazione iniziale di circa 500 volumi, la biblioteca sarà aperta ai soci del Dopolavoro Ferroviario il martedì dalle 14,30 alle 17, 00 e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,00.

“Avvicinando i libri ai luoghi di lavoro e di svago frequentati dai ferrovieri, il DLF di Gallarate intende incentivare la curiosità e l’interesse nei confronti della lettura, una passione mai abbastanza diffusa in Italia”.

La responsabile della biblioteca sarà Donata Aresi.

Durante la serata il pubblico avrà l’opportunità di visitare i locali che ospitano la biblioteca così come sarà possibile conoscere più da vicino l’attività del DLF che spazia dal progetto “Scuola ferrovia” (che l’anno scorso ha coinvolto più di 3500 studenti) al fermodellismo curato dal Gruppo Fermodellistico della Valle Olona, senza dimenticare le gite turistiche, le attività sportive, la partecipazione ad eventi teatrali e le visite alle mostre, non solo di Milano.

Alle 17,30 seguirà l’incontro con Francesco De Palo, il ferroviere-scrittore che presenterà il suo ultimo romanzo “Vittima finale”.

Si tratta di un giallo appena pubblicato da Impremix Edizioni un paio di anni dopo l’uscita di quello che è stato il sorprendente debutto letterario di Francesco De Palo, “Vittima perfetta”, (premiato dal concorso “Percorsi letterari dal golfo dei poeti Shelley e Byron”, a Lerici, nel novembre 2022) seguito poi da “Doppia vittima” (nel 2023) il cui protagonista – il commissario di polizia Vito Tarantino – ritroviamo impegnato anche in questa indagine. “Vittima finale” è il capitolo conclusivo della “trilogia della vittima”.

I vari colpi di scena e l’imprevedibilità dell’evoluzione degli avvenimenti insieme alla descrizione di personaggi dalle sfaccettature più inaspettate, rendono particolarmente avvincente la lettura dei romanzi di Francesco De Palo, un macchinista ferroviere a riposo e un maratoneta che ha scoperto la passione per la scrittura solo di recente, dopo essere andato in pensione.

Durante la serata dialogherà con l’autore e con il pubblico Emanuela Zanetton, mentre Valentino Ronchi accompagnerà al pianoforte la presentazione.

“Con questo evento, il DLF di Gallarate conferma la sua attenzione verso la cultura e la letteratura in particolare che nel corso del 2024 si è manifestata anche con la partecipazione di due suoi soci a ‘Treni di parole’, il primo festival dei ferrovieri scrittori che si è tenuto, nel mese di giugno, a Salerno.