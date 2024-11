Uno striscione artistico sulla facciata di Palazzo Viani Visconti per di no alla violenza di genere

L’amministrazione Comunale di Somma Lombardo manifesta la propria attenzione per le tematiche relative alla violenza di genere con un gesto simbolico a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Da stamane, 22 novembre, e per tutta la prossima settimana da una delle finestre che danno sul cortile di Palazzo Viani Visconti, cuore pulsante della vita politica e sociale di Somma Lombardo, campeggia uno striscione che rappresenta un volto di donna stilizzato e la frase “Io (R)esisto”, opera realizzata dall’Assessorato alla Cultura dagli uffici competenti.

«Con questo piccolo gesto grafico artistico – spiega l’Assessore alla Cultura con delega alla partecipazione, Donata Valenti – vogliamo sottolineare quanto i diritti di tutti, in questa occasione soprattutto quelli delle donne, debbano essere tutelati affinché ognuno possa affermare la propria individualità, senza mai avere paura. È doveroso ricordare che, purtroppo, ancora oggi per molte donne esistere implica il dover resistere. Resistere alla violenza in ogni sua sfumatura, alla discriminazione in molti ambiti della vita, all’accettazione, troppo spesso silenziosa, di soprusi, offese e ingiustizie. Ci auguriamo che i sommesi, soprattutto le nuove generazioni, passando dal Comune e osservando quest’opera possano trovarsi a riflettere sul valore dei diritti e sull’importanza della loro tutela, che deve essere perpetrata ogni giorno».