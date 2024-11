Vaccinazioni contro il papilloma e l’influenza a studenti e studentesse della Liuc di Castellanza

L’Università LIUC di Castellanza sostiene la campagna vaccinale contro il papilloma virus e l’influenza per i propri studenti e il personale grazie alla collaborazione con ASST Valle Olona e in adesione alla campagna vaccinale di Regione Lombardia dedicata al mondo universitario.

«L’iniziativa in programma per il prossimo venerdì 22 novembre 2024 – spiega Alessandra Massironi, Responsabile del Servizio Counseling and Well-being dell’Università LIUC – si inserisce nel contesto delle molteplici azioni in ottica di Sostenibilità e Terza Missione dell’Università, rivolte negli anni al benessere e alla crescita della comunità, con particolare riferimento alla prevenzione e all’educazione alla salute a partire dai luoghi di formazione e lavoro, a stili di vita sani e buone prassi manageriali».

«Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione per il tumore della cervice uterina: la vaccinazione contro l’HPV rappresenta senza dubbio una delle azioni più efficaci, come sottolineato anche dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025 e dal Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale 2024-2025 – sottolinea il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, Dott. John Tremamondo – Il cancro della cervice uterina è il primo riconosciuto dall’OMS come totalmente riconducibile ad un’infezione ed è il quarto cancro più comune tra le donne e tra i più rilevanti nelle donne in giovane età. Il nostro auspicio è che il personale e gli studenti della LIUC accolgano attivamente questa iniziativa e si sottopongano alla vaccinazione».

Saranno presenti un medico della Struttura Complessa Vaccinazioni e Malattie Infettive, una ostetrica e un assistente sanitario che offriranno sia la possibilità di vaccinarsi (HPV e/o anti influenzale) sia consulenza su malattie sessualmente trasmissibili. Entrambe le vaccinazioni saranno offerte gratuitamente. Sarà anche distribuito materiale informativo/formativo sui servizi erogati da ASST in tema di prevenzione e promozione della salute. Per il papilloma virus, potranno essere vaccinati il personale e gli studenti fino a 26 anni di età. Sarà somministrata la prima dose del vaccino, che è fortemente raccomandato sia a maschi che femmine, giovani e adulti.