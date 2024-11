Val Gardena: la meta ideale per una vacanza invernale da ricordare

Circondata dalle vette imponenti delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, la Val Gardena è una delle destinazioni invernali più ambite. Qui, la bellezza paesaggistica si combina con un’offerta turistica impeccabile, pronta ad accogliervi per un soggiorno indimenticabile. Dalle piste perfettamente preparate per lo sci alle suggestive passeggiate invernali, la valle offre esperienze per ogni tipo di vacanziere, con la garanzia di vivere momenti di relax e avventura immersi in uno scenario naturale davvero unico.

Un soggiorno tra comfort e tradizione

La scelta della struttura in cui alloggiare è importante per godersi appieno una vacanza in Val Gardena. Ortisei, Santa Cristina e Selva di Val Gardena, i principali centri abitati della valle, offrono una varietà di sistemazioni adatte a ogni esigenza.

Un consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di prendere in considerazione questo ottimo hotel a 4 stelle ad Ortisei dove avrete a disposizione servizi di eccezionale qualità. È l’Hotel La Perla, un 4 stelle a conduzione familiare gestito da più di 60 anni dalla famiglia Kelder.

Questa splendida struttura offre ai suoi ospiti una magnifica area benessere in cui si trovano saune, piscine, zone relax, area per il fitness ecc. Quindi, se un giorno deciderete di rinunciare alle piste da neve, nel vostro splendido 4 stelle potrete passare una giornata all’insegna del riposo e del relax assoluto.

La magia della neve e delle piste: provate il Sellaronda Skitour

Con l’apertura degli impianti sciistici prevista per il 5 dicembre 2024, la Val Gardena si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli appassionati di sport invernali.

Il comprensorio Dolomiti Superski, di cui la valle fa parte, vanta centinaia e centinaia di km di piste collegate, adatte a sciatori di ogni livello. Tra le esperienze imperdibili c’è sicuramente il circuito della Sellaronda (il cosiddetto Sellaronda Skitour) percorso di circa 40 km da fare senza togliersi mai gli sci dai piedi: è il giro di quattro passi (Pordoi, Sella, Gardena e Campolongo) e attraversa la Val di Fassa (Trentino), la Val Gardena (Alto Adige), la Val Badia (Alto Adige) e Arabba (Veneto). Tutte le piste sono tra loro da moderni impianti di risalita.

Per i principianti, Ortisei offre inoltre piste piuttosto facili, mentre i più esperti potranno cimentarsi nella celebre pista Saslong che scende fino a Santa Cristina. Gli impianti della Val Gardena rimarranno in funzione fino al 6 aprile 2025, offrendo così l’opportunità di godere della neve fino a primavera inoltrata.

Non solo sci: benessere e tradizioni per una vacanza da ricordare

Anche chi non scia troverà numerose attività per vivere appieno l’inverno in Val Gardena. Le passeggiate tra i boschi innevati, come il percorso che porta alla Vallunga, regalano momenti di pace e una connessione autentica con la natura. Non dimenticate di esplorare le tradizioni ladine: i mercatini di Natale a Ortisei, Santa Cristina e Selva, con le loro decorazioni artigianali e i sapori tipici, sono un’occasione unica per immergervi nella cultura locale.

Insomma, la Val Gardena vi aspetta con un’offerta che sa combinare sport, relax e autenticità. Sia che vogliate affrontare le piste più emozionanti o semplicemente godervi la tranquillità di un paesaggio innevato, qui troverete la cornice ideale per una vacanza invernale da ricordare.