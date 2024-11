Van De Sfroos incanta i “pirati vegnüü de Varees” e tutto il Forum

Sui social le prime foto dei fans arrivati ad Assago hanno iniziato ad essere pubblicate dal mattino: l’adrenalina pre concerto ha iniziato a diffondersi di casa in casa, di strada in strada per tutta la Lombardia – e non solo- per culminare durante la serata di sabato 23 novembre, quando “il Davide” ha riempito il Forum.

Per i 25 anni di carriera solista il cantautore comasco ha regalato ai suoi fans un concerto evento diventato un appuntamento irrinunciabile per chi segue Van De Sfroos: un popolo eterogeneo – non solo per età – che negli anni ha faticato a scegliere il proprio brano del cuore dall’enciclopedia di storie e personaggi sbucati fuori dal caleidoscopio dell’artista.

I CAUBOI ARRIVATI DA OGNI DOVE

E il popolo del “Davide”, i Cauboi arrivati da ogni dove, hanno ballato e si sono commossi durante tutta la serata: a guardarli, volto per volto, ci si poteva rendere conto di come Van De Sfroos abbia riunito gente completamente diversa, e non solo per l’età.

Al Forum erano infatti presenti ragazzini di 7 – 8 anni, accompagnati dai genitori per il loro primo concerto, ma anche 80enni capaci di improvvisare un romantico lento sulle note di Akuaduulza. Giovanissimi in t-shirt, famiglie intere e manager dall’aria seriosa: il cantautore a tutti si rivolge e a tutti regala emozioni, perché le sue canzoni raccontano dell’autenticità della vita e ciascuno vi si può ritrovare.

Il Cimino, il Genesio, Yanez, Nona Lucia e tutti gli altri nel tempo sono usciti dagli spartiti per trasformarsi in personaggi in carne e ossa, quasi amici per chi ama il musicista laghée, grazie alla sua capacità di narrare piccoli aneddoti e trasformarli in metafore condivise.

LA SCALETTA DEL CONCERTO

Dopo l’apertura del bravo Lorenzo Bonfanti, è iniziata una serata che ciascuno ha gustato dall’inizio alla fine. La scaletta ha regalato ballate lente e brani iconoci della produzione musicale di questi 25 anni.

Queste le scelte di Van De Sfroos per la serata:

Ki Nona Lucia Pulenta e galena fregia Lo sciamano New Orleans Manoglia Macchina del ziu Toni Canzun d’Amur Minatore di Frontale Manicomi Oh Lord Ninna nanna del contrabbandiere 40 pass Il mitico Thor Ventana Blues Paradiso dello scorpione Grand Hotel Yanez Ballata del Cimino Curiera Akuaduulza Il figlio di Gugliemo Tell Cowboy a Milano De Sfroos Sciur Capitan La balera Cyberfolk

IL “NO ALLA GUERRA” CHE EMOZIONA IL FORUM

C’è stato il momento per saltare, cantare a squarciagola, in tanti hanno anche pogato, ma non solo. Perché Van De Sfroos, imbracciata la chitarra, ha fatto fermare tutto il Forum a pensare a cosa stia avvenendo nel mondo, proprio in questi tempi.

Con lo sguardo deciso verso il suo pubblico e l’esortazione a riflettere, ha iniziato le note di “Sciur Capitan”, una delle canzoni che non ha tempo e non ha luoghi precisi in cui incastonarsi, ma che racconta con schiettezza e umanità il dramma della guerra. Per qualche minuto le porte del palazzetto si sono spalancate e la mente di ciascuno dei presenti è andata verso le immagini dei confitti armati che sono realtà per tante nazioni nel mondo, ancora oggi, ancora in questo 2024.

E il popolo del Davide, ancora una volta, lo ha seguito, grato di avere dinanzi un artista che sa regalare leggerezza, allegria, ma capace anche di accendere una luce, come quella della “Loena che sculta tucc e parla cun nissoen”.