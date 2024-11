Varese si accende per Natale con una settimana d’anticipo

A Varese sta per arrivare la magia del Natale, e succederà fin dall’ultimo weekend di novembre con una lista di eventi che animeranno la città fino al 6 gennaio.

A dare il via alle iniziative natalizie nella città capoluogo è come da tradizione l’accensione del grande albero di piazza Monte Grappa, che venerdì 29 novembre alle 18.30 si illuminerà in simultanea con le luci delle vie del centro. Nella giornata di venerdì aprirà anche il Mercatino di Natale, sempre in piazza Monte Grappa, che quest’anno non chiuderà alla vigilia di Natale, ma resterà aperto fino al 6 gennaio.

Anche lo spettacolo di luci e proiezioni ai Giardini Estensi avrà inizio presto, con una settimana d’anticipo: l’evento di inaugurazione della nuova installazione scenografica nel cuore del parco cittadino, che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di visitatori per tutto il periodo natalizio (con picchi di 60mila accessi al giorno, come ha spiegato la vicesindaco Ivana Perusin) è per il primo di dicembre alle 18.30.

Sono poi tantissime le iniziative in tutta la città, dal centro ai quartieri: «Grazie alla forza trainante dello spettacolo ai Giardini Estensi, del mercatino e delle principali iniziative, il Natale varesino riesce a mettere in moto in modo sempre più partecipato una serie di connessioni tra le diverse anime cittadine – ha sottolineato la vicesindaca Ivana Perusin in conferenza stampa – coinvolgendo nuove realtà che realizzano eventi e installazioni in modo diffuso in tutta la città. I dati ogni anno ci riportano un trend in continua crescita: lo scorso anno abbiamo superato oltre un milione e mezzo di visitatori in città per il periodo natalizio. Ma il Natale è solo l’ultimo evento in ordine di tempo che chiude la serie di appuntamenti cuturali, sportivi, turistici che ogni anno fanno parte di un percorso articolato, che nasce da una visione complessiva volta a rendere la città di Varese sempre di più un polo attrattivo. In questo il ringraziamento va a tutte le realtà con cui si è instaurata una sinergia volta a mettere a frutto le enormi potenzialità della città e del territorio».

Anche quest’anno è attiva la collaborazione con il Distretto del Commercio, Ascom Varese, Confesercenti, AIME, con le tante associazioni cittadine e le realtà del mondo commerciale e dei servizi. Ci saranno eventi diffusi e installazioni in diverse zone, come in piazza XX Settembre, via Del Cairo, piazza Repubblica e piazza Giovine Italia, le visite guidate “Conosci il tuo patrimonio” promosse dall’assessorato alla Cultura alla scoperta delle bellezze della città per chi viene da più lontano, gli allestimenti al Sacro Monte che coinvolgono i bambini e bambine dei doposcuola in collaborazione con i Servizi educativi. E poi eventi nei quartieri, corsi a tema natilizio, spettacoli tra le vie centro con band musicali e spettacoli itineranti, gli eventi solidali, la tradizionale fiaccolata al Sacro Monte.

Gli eventi sono moltissimi: tutto il programma nei dettagli per essere sempre aggiornati su eventi e iniziative in città sono sul sito Vareseinforma.it.

COSA CI SARÀ NEL “GIARDINO DELLE MERAVIGLIE” DEI GIARDINI ESTENSI

Come ormai da anni, i Giardini Estensi saranno protagonisti di un nuovo spettacolo di luci e proiezioni: le facciate di Palazzo Estense saranno come l’anno scorso, trasformate in un paesaggio natalizio, con una narrazione visiva e musicale.

Ma la novità di questa edizione sarà un percorso luminoso che esalterà le bellezze del parco settecentesco, con installazioni di luci tra gli alberi, i rami del carpineto e nelle aiuole, con una pioggia di luci che farà da sfondo e grandi pacco regalo luminosi al centro delle aiuole. Ci sarà poi un gigantesco caleidoscopio interattivo, per un’esperienza immersiva che vuole regalare emozioni e magia a grandi e piccoli.

L’inaugurazione è domenica 1 dicembre alle 18.30, con lo spettacolo di luci e momenti gastronomici a cura degli Alpini e del chiosco all’interno del parco, e un gazebo di Varese in maglia che, in cambio di una offerta che servirà a riqualificare l’impianto luci della dodicesima cappella del sacro Monte, avrà gadget e oggetti natalizi rigorosamente fatti a maglia.

Lo spettacolo di luci e proiezioni sarà attivo dal 1 dicembre fino al 6 gennaio, da lunedì a giovedì dalle 18.00 alle ore 21.00, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 18.00 alle 22.30.

UN MERCATINO DI NATALE CON TANTO CIBO DA TUTTA ITALIA, E CON ELFI E FOLLETTI PER I BIMBI

Il Mercatino di Natale di Varese torna in piazza Monte Grappa con un successo sempre crescente, e quest’anno anche con una bella novità: per la prima volta proseguirà fino al 6 gennaio, con le 30 casette di legno addobbate e illuminate, musica ed eventi per grandi e piccini. Tante le proposte, tra idee regalo ma soprattutto prodotti alimentari provenienti da tutta Italia, e una selezione dei prodotti del territorio varesino «Tornerà l’attesissima bancarella trentina, che ogni anno fa un grande successo, ma ci sarà anche la valle d’Aosta e persino la bergamasca, che è partita con una casetta piccola piccola e quest’anno ne occuperà due» spiega Michela Ferro di Chocolat pubblicità. L’apertura del mercatino è per venerdì 29 novembre alle ore 15.00, mentre la cerimonia inaugurale è alle ore 18.30 con l’accensione del grande albero di Natale accompagnato dal Trio Coro Gospel.

Un’attenzione particolare in piazza verrà dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie: da sabato 30 novembre per tutti i fine settimana saranno presenti in piazza Montegrappa elfi e folletti che affiancheranno Babbo Natale, oltre alla giostra cavalli illuminata, laboratori creativi, piccole esibizioni teatrali a cura di associazioni del territorio e trucca bimbi. Nei due fine settimana dal 29 novembre al 1° dicembre e il 14 e 15 dicembre la magia del Mercatino di Natale verrà riscaldata da Radio Village Network. Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.mercatinodinatalevarese.it

QUASI DUE MESI DI PISTA DI PATTINAGGIO

Un altro appuntamento sempre molto apprezzato da grandi e piccini è quello con la pista di pattinaggio, anche quest’anno situata nel cuore del parco dei Giardini Estensi, nella zona tensostruttura.

Da venerdì 29 novembre al 19 gennaio la pista sarà aperta tutti i giorni feriali dalle 14.30 alle 19.00, mentre i festivi s potrà utilizzarla anche di sera, con un orario che va dalle ore 10.00 alle ore 23.00.

MAGIA DEL NATALE ANCHE AL SACRO MONTE

Come sempre la magia di Natale illumina anche il borgo patrimonio Unesco, dove le luci si accenderanno il 7 dicembre: l’accensione al Sacro Monte sarà all’imbrunire, a cura del Gruppo Lucine, in collaborazione con l’associazione Amici del Sacro Monte e in partenariato con il Comune di Varese.

Anche quest’anno in galleria saranno allestiti i lavori realizzati dai bambini e dalle bambine dei dosposcuola della città, grazie all’iniziativa che vede la collaborazione con l’assessorato ai Servizi educativi.

«Naturalmente, non mancheranno gli eventi ormai tradizionali per le festività del Sacro Monte – Sottolinea la vicesindaco – Come i concerti di Natale e dell’Epifania, e la fiaccolata notturna del 28 dicembre».

Altri due eventi poi, arricchiranno le festività natalizie della via sacra, in occasione del 40esimo anniversario della salita al sacro Monte di Papa Giovanni Paolo II: «L’associazione Tra Sacro e sacro monte – spiega l’arciprete del Sacro Monte, don Eros Monti – Per questo anniversario ha installato su quattro cappelle – la prima, la sesta, l’11esima e la 14esima – anche un impianto audio che se azionato farà ascoltare la voce del Papa, mentre una mostra fotografica nel corridoio di ingresso del santuario ne ricorderà l’evento».

SOSTA GRATUITA PER LO SHOPPING NATALIZIO

Per agevolare lo shopping natalizio a Varese, dal 29 novembre tornerà anche l’iniziativa che prevede la sosta gratuita in più di 1500 parcheggi nelle zone Area verde (per intendersi: quelle a 80 centesimi l’ora) durante i weekend e nella settimana che precede Natale: «Una misura sperimentata negli anni scorsi e che è sempre molto apprezzata da visitatori, turisti e commercianti» ha sottolineato Perusin.

Dal 29 novembre al 17 gennaio dunque più di 1500 stalli in prossimità del centro città saranno ad accesso gratuito durante i weekend: in queste aree la sosta sarà libera e gratuita nelle giornate del venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e del sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Gratuità anche nei sei giorni prima di Natale, dal 19 al 24 dicembre 2024, dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Le Aree verdi che prevedono la gratuità interessano una cinquantina di strade nella zona del centro, le vie intorno alla zona della Brunella, l’area intorno alle scuole nella zona di Casbeno, Biumo Inferiore e Belforte.