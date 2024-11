Ventenni escono di strada a Germignaga e finiscono nel fiume: un coetaneo li salva

L’auto perde il controllo all’altezza della rotatoria, abbatte una siepe e finisce nel fiume Margorabbia a Germignaga (nella foto, il veicolo, ribaltato e con ancora le luci di posizione accese).

Galleria fotografica L’auto finita nel fiume Margorabbia nella notte 4 di 5

All’interno del veicolo, due giovani poco più che ventenni. Un coetaneo, che in quel momento è nei paraggi e forse assiste alla scena si accorge di quanto accaduto, e non ci pensa due volte: scende le rive del fiume, si immerge nell’acqua gelata e aiuta i ragazzi a mettersi in salvo.

È successo questa notte, sabato, a Germignaga. Erano quasi le 3 quando una chiamata di soccorso è giunta al 112 per segnalare il pericolo che stavano correndo i ragazzi: la temperatura dell’acqua era gelida e la colonnina di mercurio all’esterno segnava zero gradi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, oltre a un mezzo sanitario di Padana Emergenza che ha soccorso i giovani, successivamente trasportati in codice verde al pronto soccorso di Luino. Hanno riportato solo contusioni e un abbassamento repentino della temperatura corporea, ma le loro condizioni non sono gravi. I ragazzi al momento dell’arrivo dei mezzi di soccorso erano sulla riva del fiume, che in questa stagione ha una discreta portata a causa delle abbondanti precipitazioni.

Ai vigili del fuoco è stato affidato il recupero della vettura con un’autogrù, mentre i carabinieri di Luino hanno effettuato i rilievi sul sinistro.