Violenza sessuale nel Luinese, assolto dal collegio a Varese

“Assolto perché il fatto non sussiste”: finisce così la vicenda dibattuta in primo grado dinanzi al Collegio di Varese per una sospetta violenza sessuale ai danni di una giovane disabile dove era imputato un ex appartenente alle forze dell’ordine oggi in pensione.

I fatti contestati fanno riferimento a quanto contestato dalla giovane, che aveva denunciato il fatto dopo aver parlato ai famigliari. L’avvocato Corrado Viazzo aveva chiesto l’assoluzione.

L’accusa aveva chiesto 7 anni (https://www.varesenews.it/2024/10/violenza-sessuale-su-disabile-nel-luinese-chiesti-sette-anni-di-condanna/2047899/). Motivazioni in 30 giorni.