Volontario della Maratonina di Busto Arsizio picchiato da un automobilista

Ogni anno alla Maratonina di Busto Arsizio si verifica qualche episodio di intolleranza da parte degli automobilisti bustesi a causa della chiusura di numerose strade per favorire il passaggio degli atleti che prendono parte alla corsa.

Fino alla scorsa edizione, però, ci si era limitati a registrare episodi di violenza verbale, clacson che suonano, parolacce ma mai si era arrivati alle mani. Quest’anno, invece, l’edizione numero 31 che si è svolta domenica 10 novembre è stata funestata da un’aggressione fisica ad uno dei tanti volontari che ogni anno dedicano il loro tempo a garantire la sicurezza e la regolarità della competizione.

Uno di loro, infatti, è stato colpito da un pugno al volto da parte di un automobilista che definire maleducato è un eufemismo. Fortunatamente il volontario non ha riportato gravi conseguenze e lamenta solo un po’ di dolore al collo ma episodi come questo rischiano di danneggiare l’immagine della città e di far morire iniziative meritorie come la Maratonina di Busto Arsizio che ogni anno porta in città migliaia di persone che alimentano anche il commercio locale oltre a portare il nome di Busto Arsizio in mezza Italia.