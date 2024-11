Maratonina di Busto Arsizio 2024: i vincitori e tutti i risultati della 21 km

(Foto d’archivio)

Migliaia gli atleti a Busto Arsizio per una grande giornata di sport in occasione della 31ª Maratonina Città di Busto Arsizio, che ha animato le vie della città domenica 10 novembre 2024. Organizzata dall’Atletica San Marco con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione comunale, l’evento è cominciato alle 8:55 con la 1000 metri per l’inclusione, seguita poco dopo dalla 9,9 km BA Run e infine dalla 21 km competitiva e non competitiva. Il percorso ha attraversato quasi tutti i quartieri cittadini, compreso un passaggio sulla pista di atletica Borri al decimo chilometro.

Oltre 1.200 atleti per la mezza maratona di Busto Arsizio

La gara principale, la 21 km, ha visto la partecipazione di 1.200 atleti (in particolare, 1.015 le registrazioni per la corsa competitiva e 90 per quella non competitiva). Numeri che confermano l’interesse intorno aalla manifestazione, ormai consolidata come vera tradizione nel panorama podistico.

La classifica maschile della 21 km competitiva

1. Stefano Avalle – 01:08:33

2. Federico Scabini – 01:09:13

3. Mirko Partenope – 01:09:34

La classifica femminile della 21 km competitiva

1. Elisa Pastorelli – 01:19:30

2. Silvia Chinchio – 01:20:07

3. Federica Cozzi – 01:20:24

I risultati completi e dettagliati della competizione sono disponibili sul sito ufficiale di Endu.

La Maratonina per tutti

Sulla linea di partenza della Maratonina di Busto Arsizio c’era anche un gruppo di atleti speciali: i volontari dell’associazione Correre Oltre, che – grazie a delle carrozzine particolari – hanno accompagnato alcune persone che non possono camminare lungo il tragitto della gara, così da permettere loro di vivere appieno questa bella giornata di sport.

Il gruppo di Correre Oltre alla Maratonina di Busto Arsizio