A Busto Arsizio la scuola per Babbi Natale

La casetta di Natale di via Milano a Busto Arsizio si è trasformata oggi, lunedì, in un centro di formazione per aspiranti Babbo Natale.

L’attività è organizzata dall’agenzia Vero Babbo Natale che quest’anno ha portato in città alcune attrazioni molto gettonate, come la parata del 23 novembre (sarà replicata domenica 15), il vicolo del Natale e il Babbo Natale in persona che accoglie bambini e famiglie la domenica pomeriggio.

Intorno alle 17.30, inoltre, è previsto che la trasmissione Pomeriggio 5 si colleghi in diretta con Busto per un servizio in cui saranno raccontate tutte le curiosità sulla scuola più natalizia che ci sia.