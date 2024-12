A che punto è la “tassa della salute” sui frontalieri?

Che cosa ne è stato della “tassa sulla salute” dei lavoratori frontalieri? Il prelievo, di cui si è molto discusso nei mesi scorsi, è rimasto ancora soltanto sulla carta. A questo tema è dedicato un webinar per fare il punto della situazione e per capire se ci siano delle novità concrete: l’ appuntamento online è per le 17 di venerdì 13 dicembre e rientra tra le iniziative promosse da Camera di Commercio Varese in collaborazione con i sindacati CGIL, CISL e UIL per offrire informazioni aggiornate ai lavoratori che quotidianamente attraversano il confine, contribuendo all’economia elvetica.

«Questo nuovo appuntamento si pone allora in una logica di continuità del ciclo di incontri che, da tempo, realizziamo in sinergia con le organizzazioni sindacali sociale – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello –. Un’attività informativa che trova ragione proprio nel rilievo che il mondo dei frontalieri ha per la nostra economia. Pur in un contesto che presenta alcune zone d’ombra, come nel caso della perdita di personale formato e qualificato che colpisce le nostre imprese e più in generale il nostro tessuto imprenditoriale, quale ente a supporto dell’economia locale ribadiamo il nostro impegno affinché gli scambi transfrontalieri, di imprese e di lavoratori, costituiscano una concreta opportunità di sviluppo per il sistema Varese».

Entrando nei dettagli del webinar di venerdì 13 dicembre, intitolato “ Il punto sulla nuova tassazione e… sulla tassa sulla salute ci sono novità? ”, subito dopo l’introduzione affidata a Giacomo Mazzarino (dirigente Camera di Commercio Varese), relazioneranno Deborah Pesce (UIL) e Roberta Tolomeo (CGIL), illustrando l’applicazione della tassazione, anche alla luce dei vecchi e dei nuovi comuni di frontiera, e affrontando il tema se ci siano o meno novità rispetto a tassa sulla salute e naspi. A seguire, il dibattito con l’intervento anche di Matteo Pozzoni (CISL) e con la possibilità per tutti i partecipanti al seminario online di porre domande ai relatori.