A Laveno Mombello le minoranze presentano una mozione di sfiducia al sindaco

Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata dai consiglierei di minoranza di Laveno Mombello:

“Ad oltre quattro anni dall’inizio del suo mandato, il Sindaco Luca Carlo Maria Santagostino ha ormai mostrato la propria inadeguatezza, non soltanto per aver largamente disatteso e solo parzialmente realizzato il programma annunciato in campagna elettorale, ma creando diffusi disagi ai cittadini di Laveno Mombello e trascurandone le reali esigenze. Emblematica in questo senso è stata la complessiva gestione della problematica relativa alla palestra della scuola “G.B. Monteggia”, i cui lavori per la ricostruzione sono fermi da ormai tre anni. Inoltre, è significativo ricordare la pessima gestione della chiusura e del successivo trasferimento dell’Asilo Nido, sugellata poi dalla rinuncia al finanziamento per la realizzazione di una nuova struttura, oppure come si continui a non intervenire efficacemente sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale, del verde pubblico e del sistema di illuminazione. Un elenco completo sarebbe però molto più lungo.

Riteniamo che non si possa continuare a far vivere ai cittadini di Laveno Mombello, agli organi collegiali elettivi ed ai dipendenti comunali, una situazione in cui il benessere del singolo e della comunità non siano posti come faro guida. Siamo quindi seriamente preoccupati che la prosecuzione del mandato dell’attuale Sindaco e della sua Amministrazione potrà condurre il Comune di Laveno Mombello in una condizione ancora peggiore di quella in cui già si trova e che porterà l’Ente all’ingovernabilità.

In particolare, i dipendenti comunali meritano di vivere con serenità nel loro posto di lavoro, il Comune ha bisogno di una guida autorevole e conforme ad una larga maggioranza perché le decisioni da prendere, ancora di più in una situazione come quella attuale, sono tante e devono essere prese velocemente e con cognizione di causa.

Non possiamo pertanto più assistere passivamente ad uno spettacolo che sta attanagliando ed affossando il territorio: se non affrontiamo oggi il problema saremo anche noi responsabili di una situazione che si sta trascinando quando non c’è più un momento da perdere. E noi non ce la sentiamo di assumerci questa responsabilità.

Per questo come Consiglieri comunali dei Gruppi di minoranza (“Il domani inizia oggi”, “Centrosinistra” e indipendenti) presenti nel civico consesso di Laveno Mombello, abbiamo deciso di unirci nel presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, chiedendo che la stessa venga discussa nei termini stabiliti dalla legge”.

Francesco Anania

Giuliano Besana

Paola Sabrina Bevilacqua

Mario Iodice

Andrea Trezzi