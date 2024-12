A Materia i primi due eventi all’insegna della comunità e solidarietà

Con due serate all’insegna della solidarietà e della convivialità, Materia, il nuovo spazio libero di Varesenews, ha ufficialmente aperto le sue porte. Dopo mesi di lavori, mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre hanno segnato l’inizio delle attività in quella che a brevissimo sarà anche la futura sede di VareseNews.

Mercoledì 11 dicembre, l’apertura è stata dedicata alla ventiquattresima edizione del Librosolidale, il «libro che si fa dono» promosso da Xmas Project. La serata ha offerto un’occasione di incontro con i vicini di casa, creando un clima di comunità e condivisione.

Protagonista della serata la presentazione della ventiquattresima edizione del Librosolidale, il «libro che si fa dono» pubblicato da Xmas Project e che quest’anno racconta l’inaugurazione della sartoria sociale gestita dalle Crested Women nella baraccopoli di Namuwongo, a Kampala, capitale dell’Uganda.

La sera successiva, giovedì 12 dicembre, è stata la volta della redazione di VareseNews e di tutti coloro che hanno partecipato al nostro crowdfunding per sostenere la nascita della caffetteria di Materia e il progetto di riapertura dell’ex scuola di Sant’Alessandro di Castronno. È stato infatti il momento della consegna delle ricompense e della distribuzione delle prime tessere agli iscritti dell’Associazione Anche Io. La raccolta fondi ad oggi continua per la costruzione di un altro progetto specifico: La Via Della Api.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, lo scambio di auguri di buone feste e il primo brindisi ufficiale della redazione di VareseNews nella sua nuova sede. Materia inizia così il suo percorso come spazio di aggregazione e crescita per il territorio. Continuate a seguirci, da gennaio ci saranno tante novità.