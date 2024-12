Da Kampala a Materia: la presentazione del Librosolidale è il primo evento nella nuova sede di VareseNews

Dopo un’estate e un autunno di cantieri e lavori, nella serata di mercoledì 11 dicembre Materia, il “nuovo spazio libero” del Varesotto e nelle prossime settimane futura sede di VareseNews, ha dato il via ai primi eventi, regalando un momento di convivialità e comunità.

Protagonista della serata la ventiquattresima edizione del Librosolidale, il «libro che si fa dono» pubblicato da Xmas Project e che quest’anno racconta l’inaugurazione della sartoria sociale gestita dalle Crested Women nella baraccopoli di Namuwongo, a Kampala, capitale dell’Uganda. Ospiti della serata il team che a metà settembre si è recato nella metropoli a pochi chilometri della linea dell’equatore e dal gigantesco Lago Vittoria per documentare l’apertura del container ospitato nella sede della ong bellunese Insieme si può dove oggi sette sarte possono “ricamare” il proprio futuro e conquistare una propria indipendenza: il giornalista di VareseNews Marco Tresca, che ha scritto la prima parte del Librosolidale, Isabel Lima, fotografa varesina autrice dei meravigliosi scatti che colorano e animano il libro, Manuel Nicolò, grafico e videomaker che ha ripreso i momenti più importanti del viaggio, e il presidente e fondatore di Xmas Project Matteo Fiorini.

Ma il Librosolidale non è soltanto il racconto di ciascuna delle sette Crested Women e della realtà di Namuwongo. Si tratta infatti di un progetto corale, che vede la partecipazione non lo solo di chi ha dato vita al libro, ma anche delle scuole che ogni anno partecipano con un’attività didattica – quest’anno incentrata sul tema del ricamo e della tessitura – e inserita nella seconda parte del volume. Un contributo che nella serata di ieri a Materia si è trasformato in presenza e partecipazione, come per le scuole di Giovanni Pascoli di Lozza e di Cazzago Brabbia, i cui giovani alunni hanno potuto imparare e conoscere la complessità di uno slum partendo da un laboratorio che ha visto la creazione di un arazzo.

Il Librosolidale rappresenta un traguardo importante di un percorso svolto insieme, come hanno fatto anche Xmas Project e il suo fondatore Matteo Fiorini accanto a Materia. Un viaggio iniziato quando ancora la vecchia scuola di Castronno non aveva assunto questo nome e questa identità e che senza Matteo Fiorini non sarebbe stato possibile realizzare. Infatti, prima di Kampala, l’anno scorso il direttore di VareseNews Marco Giovannelli era stato sulle Ande peruviane per l’edizione 2023 del libro. Con loro, nel distretto di Omacha, era presente anche Giovan Maria “Giori” Ferrazzi, scomparso proprio durante la pubblicazione dell’ultimo volume, a lui dedicato. «I diversi spazi e le sale che compongono Materia saranno intitolati a delle persone che hanno accompagnato VareseNews e la comunità del Varesotto nella lunga strada percorsa insieme in quasi 30 anni. Uno di questi sarà dedicato proprio a lui» spiega il direttore.

I lavori nella vecchia scuola di Sant’Alessandro, frazione di Castronno, non sono ancora del tutto ultimati, ma intanto Materia ha preso oramai forma e ha potuto ospitare le sue prime iniziative, proprio come la presentazione del libro. In vista dunque delle festività natalizie ormai imminenti, prima del momento dedicato al libro, VareseNews ha organizzato un brindisi di Natale e un’apericena con i vicini di casa: un’occasione per far conoscere gli spazi di Materia, la sua agorà, ma anche per scambiarsi gli auguri e mangiare del panettone insieme, per rendere vivo uno spazio che presto sarà molto di più che la redazione di un giornale.