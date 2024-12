A scuola di solidarietà alla Dante di Varese con il Christmas jumper day

Per il secondo anno consecutivo la scuola secondaria di primo grado Dante (IC Varese 5) ha aderito al Christmas jumper day, la giornata di solidarietà promossa da Save the children dal 2012, ogni 12 dicembre.

Nella mattinata di oggi, giovedì 12 dicembre, alunni e insegnanti della media Dante si sono presentati a scuola con buffi maglioni natalizi e hanno trovato ad attenderli all’ingresso mamme volontarie, pure vestite a tema e con grandi sacchi rossi in cui versare ciascuno la propria libera offerta, da 1 euro a salire.

Lo stesso è accaduto al temine delle lezioni. «La sfida oggi è superare la donazione dello scorso anni, quando al primo Christmas jumper day della Dante abbiamo raccolto poco più di 1100. Un’ottima cifra, ma ho fiducia che sapremo fare meglio», commenta l’insegnante di inglese, Cecilia Duè, referente del progetto.

«Ringrazio di cuore le famiglie e i colleghi che hanno aderito all’iniziativa nel quadro degli insegnamenti di educazione civica e alla cittadinanza, soprattutto i docenti di arte che hanno aiutato i ragazzi ad agghindare accessori e maglioni a tema – ha aggiunto – Partecipando al Christmas jumper day i ragazzi conoscono l’attività di Save the children, diventano consapevolidel fatto che nel mondo esistono bambini e minori come loro in grande situazione di difficoltà. E soprattutto imparano che si può scegliere di essere solidali e agire nel concreto per aiutare a risolvere queste situazioni».

CHE COS’È IL CHRISTMAS JUMPER DAY

Il Christmas Jumper Day è l’evento annuale di Save the Children che raccoglie fondi per i bambini più bisognosi che affrontano problemi seri come la guerra, la fame e la povertà ( Scopri di più)

Ogni dicembre, milioni di persone in tutto il Regno Unito – e non solo – indossano un maglione natalizio sul posto di lavoro, a scuola o con gli amici e fanno una donazione per aiutare a dare ai bambini il futuro magico che meritano.

Dal suo inizio nel 2012, il Christmas Jumper Day ha raccolto oltre 30 milioni di sterline per i bambini di tutto il mondo.

Nel 2023 al Christmas jumper day hanno aderito 27 mila luoghi di lavoro e oltre 1,5 milioni di bambini e insegnanti, compresi gli oltre 250 studenti della media Dante di Varese, per un totale di 3 milioni di euro raccolti.