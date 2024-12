“Acqua e Zucchero”: Dino Azzalin presenta il suo libro a Ostiglia

Venerdì 20 dicembre, alle ore 18, nella Sala Consiliare di Ostiglia, in via Gnocchi Viani 16, ospiterà la presentazione del libro “Acqua e Zucchero” (Nem Edizioni)

L’evento è organizzato dal Comune di Ostiglia, provincia di Mantova, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e il Centro per il Libro e la Lettura. In questo nuovo libro Azzalin unisce memoria personale e storia collettiva, offrendo uno spaccato autentico di un’Italia in trasformazione La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.