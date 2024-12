Al Periferico di Cassano Valcuvia “Le Case che siamo”, uno spettacolo che racconta le comunità per minori

Sabato 21 dicembre, alle 21, il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia ospita “Le Case che siamo”, uno spettacolo che racconta le comunità per minori attraverso lo sguardo del teatro.

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione di un gruppo di artiste e artisti di teatro di figura in collaborazione e la Cooperativa Sociale Kairos di Piacenza che si occupa di fragilità e tutela di minori e adulti.

Cosa accade in un tempo che diventa spazio? Come si abita il tempo? Come si custodisce il provenire e costruisce il divenire? Come si può avere cura delle radici che restano e dei rami che crescono? Queste domande hanno guidato gli incontri tra l’attrice Barbara Eforo, la drammaturga Enrica Carini e i gruppi di educatori, ragazzi e coordinatori delle comunità per minori di Kairos.

I temi della casa e della cura del tempo sono diventati semi profondi per iniziare a condividere una riflessione intorno all’essere comunità e al costruire nuovi luoghi dove abitare e animare la vita che desideriamo. Le figure animate dall’attrice in scena sono di Gabriele Genova e le musiche di Paolo Codognola.

Il teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in via IV Novembre, 4. Informazioni e prenotazioni: Tel 334.1185848 – 347.0154861 (anche Whatsapp) info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it