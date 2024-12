Al via il corso di sci dello Sci Club Assi a Domobianca: lezioni gratis per i bambini delle elementari

Lo Sci Club Assi, storico punto di riferimento per gli appassionati di sport invernali, organizza il 26° Corso di Sci Alpino. Anche quest’anno, i corsi si terranno nella località sciistica di Domobianca, una stazione recentemente rinnovata che offre un contesto ideale sia per i principianti sia per gli sciatori esperti.

Domobianca, situata a un’ora di pullman da Somma Lombardo, garantisce piste perfette per lo svolgimento delle lezioni di sci alpino e snowboard. I soci dello Sci Club Assi potranno inoltre beneficiare di vantaggi esclusivi, come sconti sullo ski pass e sulle consumazioni presso il self-service della struttura.

Le lezioni si terranno ogni sabato pomeriggio nelle seguenti date:

18 gennaio 2025

25 gennaio 2025

1 febbraio 2025

8 febbraio 2025

15 febbraio 2025, data in cui si concluderà il corso con una gara finale.

Un’importante opportunità è riservata ai ragazzi fino alla quinta elementare che non hanno mai sciato: per loro, le ore di lezione saranno completamente gratuite.

Per informazioni e iscrizioni, contattare lo Sci Club Assi: contatti, Via Mosterts 8/10 Somma Lombardo, 331 77 53 680, info@sciclubassi.it

Orari: MARTEDI’ dalle 21 alle 23

VENERDI dalle 21 alle 23