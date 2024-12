Altre quattro ore di sciopero alla Macchi di Venegono Inferiore

Continua il braccio di ferro tra i lavoratori della Macchi spa, storica metalmeccanica di Venegono Inferiore, e la proprietà. La Fiom Cgil, dopo lo sciopero di settimana scorsa, ha indetto altre quattro ore di sciopero per mercoledì 18 dicembre.

La ragione di questa protesta, secondo la Fiom Cgil, è la decisione delldell’azienda di annullare due accordi favorevoli ai lavoratori con una decisione unilaterale: il primo riguardante i Par, acronimo che sta per “permessi annui retribuiti”, mentre il secondo, che era in uso da tempo, riguardava i recuperi a fine turno nei ritardi di entrata in azienda. «L’azienda ha avuto un atteggiamento fin da subito di chiusura – sottolinea Alessandro Gravante della Fiom Cgil di Varese -. Gli accordi si rispettano così come il diritto ad avere i dati del report sulle Pari opportunità cosa che l’azienda non ha fatto, oscurandoli. È stato un atteggiamento che fin dall’inizio ci ha messo in allerta. È chiaro che ora sono tutti preoccupati che l’azienda torni a vecchi stili di gestione».