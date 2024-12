Anche i docenti di Luino vanno a scuola d’inglese con Erasmus+

L’Istituto comprensivo statale “Bernardino Luini” ha ottenuto i finanziamenti previsti dal programma Erasmus+ destinati a progetti di mobilità internazionale. Con un progetto intitolato “Pronti, partenza, via! L’Europa è mia” il plesso luinese è una delle 211 scuole, tra le oltre 700 partecipanti, che ha ottenuto il finanziamento da parte dell’Unione Europea nell’ambito del programma KA122 di Erasmus+.

Il progetto presentato dall’Istituto mira a migliorare le competenze linguistiche del personale docente e amministrativo per potenziare l’offerta formativa della scuola, attivare corsi in modalità CLIL e promuovere un processo di internazionalizzazione dell’istituto.

Questa prima fase coinvolgerà una quindicina di docenti che, nei prossimi mesi, avranno l’opportunità di frequentare un corso intensivo di lingua inglese in Irlanda. I docenti verranno selezionati tra il personale in servizio nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie in base alla motivazione e alla disponibilità a diventare promotori dei principi fondamentali del programma Erasmus+: l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale, la promozione della partecipazione alla vita democratica dei giovani e la comprensione interculturale.

«L’Istituto comprensivo “Luini” – spiegano – si prefigge di raggiungere in futuro obiettivi più ambiziosi che coinvolgano non solo i docenti con esperienze di lavoro e osservazione in scuole straniere, ma anche gli studenti di tutte le scuole, infanzia, primaria e secondaria. Già da molti anni la scuola promuove lo sviluppo della dimensione europea tramite l’organizzazione di gemellaggi in Francia e corsi pomeridiani di inglese, tedesco e francese per gli alunni della scuola secondaria. Il finanziamento Erasmus+ darebbe a molti più studenti la possibilità di trascorrere del tempo in un altro paese per studiare e imparare altre lingue con la copertura dei costi di viaggio, vitto, alloggio e offrendo anche un sostegno per favorire le mobilità di partecipanti con minori opportunità».

Erasmus+ è il programma dell’Unione europea che promuove l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa con oltre 13 milioni di persone coinvolte dal 1987 a oggi. Vivere un’esperienza di scambio o mobilità Erasmus+ è, a qualsiasi età, un’occasione di crescita personale e professionale che sviluppa soft skills tra cui le capacità comunicative, l’abilità ad interagire in contesti internazionali e multiculturali, la curiosità, il pensiero creativo, lo spirito di adattamento e l’empatia.

Per chi desiderasse maggiori informazioni sabato 14 dicembre presso il plesso della scuola secondaria di I grado di Luino si svolgerà l’open day e sarà possibile conoscere questa e altre iniziative che l’Istituto B. Luini propone per gli alunni che decideranno di iscriversi a questa scuola.