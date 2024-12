Borse di studio Nova Coop, anche due studenti varesini tra i premiati

Un impegno costante nel valorizzare il talento dei giovani, per il decimo anno Nova Coop ha voluto premiare i figli dei propri dipendenti per i risultati raggiunti nell’ambito della frequenza di un percorso di scuola secondaria superiore o di un corso universitario. Sono 110 i riconoscimenti assegnati complessivamente ieri sera, per un valore complessivo di 50 mila euro, ai ragazzi meritevoli nel corso di una premiazione svoltasi presso la sede direttiva della Cooperativa, a Vercelli. 80 borse di studio da 400 euro l’una sono andate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 30 borse di studio, da 600 euro l’una, agli studenti universitari. La premiazione è stata arricchita da una lezione sul mondo del gaming tenuta da Marco Mazzaglia, gaming evangelist e professore presso il Politecnico di Torino, che ha introdotto una sessione di gioco a gruppi sul videogame “Fate of the World”, per insegnare a comprendere come affrontare in team problemi complessi. Il gioco è infatti un simulatore strategico basato su algoritmi reali elaborati dall’Università di Oxford e affronta il tema quantomai urgente dei cambiamenti climatici. I partecipanti hanno collaborato in gruppi per portare con le proprie scelte l’indice di sviluppo dell’umanità a un determinato valore in un tempo limitato, adottando le decisioni ritenute più idonee per combattere il riscaldamento del globo ed evitare così ulteriori minacce all’inasprimento delle condizioni di vita sulla Terra. A

ll’evento hanno preso parte Marco Gasparini, vicepresidente Area Core Business Nova Coop, Maura Sammartino, direttore Risorse Umane Nova Coop e Matteo Canato, responsabile Selezione, Formazione, Comunicazione Interna e Welfare Nova Coop. L’assegnazione delle borse di studio è solo una delle azioni che il piano di welfare aziendale “Noi NovaCoop” dedica ai temi dell’assistenza, dell’istruzione e della formazione dei figli dei dipendenti, con l’obiettivo di semplificare la vita dei propri collaboratori offrendo risposte ai loro principali bisogni. La Cooperativa, infatti, nel corso dell’anno ha messo a disposizione dei contributi economici spendibili nei servizi educativi e di babysitting, nel percorso di aiuto compiti o in quello di aiuto allo studio per i figli dei dipendenti con DSA.

In più, Nova Coop eroga un contributo ai dipendenti neogenitori come Bonus Asilo Nido e prevede la possibilità di richiedere prestiti agevolati per l’acquisto di libri scolastici. Marco Gasparini, vicepresidente Area Core Business Nova Coop, ha detto: “Investire nell’istruzione dei giovani significa investire nel futuro del nostro Paese. Siamo orgogliosi di poter supportare i figli dei nostri collaboratori nel loro percorso di crescita e di contribuire a formare i professionisti di domani”. Maura Sammartino, direttore Risorse Umane Nova Coop, ha spiegato: “Il nostro piano di welfare aziendale è un impegno concreto per costruire un futuro migliore insieme ai nostri dipendenti. Queste borse di studio sono un riconoscimento al loro impegno e un incentivo ai ragazzi a continuare a perseguire i propri obiettivi”.

Quest’anno sono due i ragazzi residenti nella provincia di Varese vincitori di una borsa di studio, entrambi studenti universitari. Si tratta di Matteo Morandi (Cislago, Università degli studi di Milano) e Deborah Tessi (Castelveccana, corso di Scenografia presso l’Accademia Belle Arti di Brera).