Calcio Serie C, Pro Patria – Pro Vercelli: la partita in diretta

Domenica primo dicembre lo stadio Speroni di Busto Arsizio sarà il teatro di uno scontro diretto a bassa quota tra le due “Pro” di Serie C, Pro Patria e Pro Vercelli, entrambe appaiate in classifica a 15 punti dopo 16 turni, con un piede e mezzo nelle sabbie mobile della zona playout. La Pro Patria cerca la vittoria dopo 7 frustranti turni senza bottino pieno, in cui i tigrotti bianco-blu hanno raccolto sotto porta meno di quanto seminato (4 pareggi e 3 sconfitte), la Pro Vercelli in settimana ha invece provato a scuotere l’ambiente con l’avvicendamento in panchina giunto in seguito all’eliminazione in Coppa Italia, le dimissioni di Paolo Cannavaro e l’arrivo in corsa di Marco Bianchini. Le squadre condividono inoltre l’antipatico posto sul podio come “secondo peggior attacco” del girone A, con le sole 11 reti messe a segno (per i piemontesi ben 7 sono state realizzate dal bomber Gianmario Comi, assente nelle ultime due partite per infortunio).

Fischio di inizio alle 17:30: in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuti.