Campionato Nazionale: International Skating sul podio due volte

Dal 6 all’8 dicembre, il PalaPederzini di Calderara di Reno ha ospitato il Campionato Nazionale di pattinaggio, un appuntamento emozionante che ha visto protagonisti i nostri atleti dell’International Skating. I risultati ottenuti sono motivo di grande orgoglio, con due splendide medaglie e altri piazzamenti di rilievo.

Il quartetto Giovani Professional ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo con un’esibizione ispirata al fascino e al mistero di Casanova. La loro performance ha incantato il pubblico, grazie a una combinazione perfetta di tecnica, interpretazione e stile che ha trasmesso l’essenza del leggendario personaggio veneziano.

Non meno emozionante è stata la prova del quartetto Senior, che ha raggiunto il podio con una splendida medaglia d’argento. La loro interpretazione, dedicata a Giulietta, ha saputo catturare la delicatezza e la passione della tragica storia d’amore di Verona. Una coreografia elegante e un’esecuzione impeccabile hanno emozionato giudici e spettatori, regalando un meritato riconoscimento.

Ottimi risultati anche per il gruppo New Folk, che si è distinto con un brillante quinto posto grazie a un’interpretazione vivace e coinvolgente sul tema Marylin Monroe. Da sottolineare, inoltre, l’entusiasmo e l’impegno del gruppo Under 14, che ha ottenuto un incoraggiante sesto posto con l’esibizione intitolata “Ed ecco a voi l’orchestra”. Per loro, questa è stata la prima esperienza al Campionato Nazionale: un grande risultato che pone solide basi per il futuro.

Archiviati questi successi, gli atleti dell’International Skating sono ora concentrati sulla preparazione del Galà di Natale sui Pattini 2024, in programma il prossimo 21 dicembre al PalaCastiglioni di Busto Arsizio. La serata sarà un’occasione unica per ammirare le performance di tutti gli atleti della società bustocca, che sapranno unire tecnica, eleganza e creatività in uno spettacolo davvero indimenticabile. Il tema del Gran Galà sarà l’Arte nelle sue varie forme, un viaggio emozionante attraverso le espressioni artistiche che arricchiscono la nostra cultura.

Dalle vivaci pennellate della pittura ai capolavori del cinema, passando per la fotografia, l’incanto della musica, la grazia della danza, l’intrigante universo dei fumetti e la profondità della letteratura: ogni disciplina artistica sarà rappresentata e celebrata. Grazie alle straordinarie coreografie dei pattinatori, il pubblico potrà immergersi in un’esperienza unica e spettacolare, arricchita da una magica atmosfera natalizia. Un evento per celebrare insieme lo sport, l’arte e lo spirito del Natale in una serata che promette di emozionare grandi e piccini!