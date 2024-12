Capanno in fiamme nella notte a Maccagno

Fiamme nella notte tra venerdì e sabato a Maccagno. Intorno alla mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Reschigna per l’incendio di un grosso capanno attrezzi. Sul posto sono giunte tre squadre, una da Luino con un’autopompa, un’altra autopompa dal Distaccamento di Laveno e un’autobotte dalla sede centrale di Varese.

Al momento le fiamme sono state circoscritte e quasi completamente spente, inizieranno poi le fasi di bonifica e di indagine per risalire alle cause del rogo. Non si segnalano feriti.

Secondo le prime informazioni sull’accaduto, lo spegnimento è risultato più difficile a causa della presenza di benzina e oli vari, per questo i vigli del fuoco stanno usando anche la schiuma per soffocare le fiamme.