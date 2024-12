Cappa fumaria in fiamme a Busto Arsizio, arrivano i Vigili del Fuoco di Legnano

Fumo e fiamme dalla cappa fumaria di una casa in via Della Lepre a Busto Arsizio. Il principio d’incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 dicembre e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano in supporto alle squadre di Somma Lombardo e Busto Arsizio. Le squadre hanno spento le fiamme che hanno interessato il tetto e coinvolto tutte le parti in legno. Il fuoco quindi ha procurato diversi danni soprattutto alla cucina dell’abitazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. I presenti sono stati comunque soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto. Mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la struttura.