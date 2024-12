Colpo al supermercato di Mesenzana, la cassaforte abbandonata nel torrente Margorabbia

Recupero curioso a Montegrino Valtravaglia: alle 10:00 i vigili del fuoco di Luino sono intervenuti in via Molino D’Anna per “salvare” una cassaforte, ritrovata nel letto del torrente Margorabbia.

La cassaforte è stata notata da una pattuglia dei Carabinieri di Luino, che hanno poi appunto allertato i vigili del fuoco per riuscire a recuperare l’oggetto.

In poco tempo si è risaliti alla “identità” della cassaforte: veniva dall’Unes di Mesenzana, vittima di furto nella notte tra lunedì e martedì.

Due le persone che si sono introdotte nel supermercato, a volto coperto: hanno scardinato la cassaforte dal muro, l’hanno portata via e scassinata, per poi – appunto – abbandonarla nel torrente.

Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Luino.