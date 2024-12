Cinque corse alla vigilia di Natale per chiudere il 2024 di galoppo a Varese

Il curioso (eufemismo) 2024 del galoppo varesino termina con la riunione di martedì 24 dicembre, vigilia di Natale. Un programma leggermente più corto delle giornate precedenti per permettere agli addetti ai lavori di festeggiare in famiglia: sono infatti cinque, e non sei, le corse in calendario a partire dalle ore 13,38, tutte sulla sabbia.

Si comincia con la gara dedicata ad amazzoni e gentlemen riders, il premio Scuderia Tre-Vi, handicap di minima sui 1.500 metri, dove spicca la presenza di Curandero (in sella Nicola Casati), primo e secondo nelle ultime due prove disputate alle Bettole.

La seconda corsa è il Premio Scuderia Elite adatta ai fondisti: traguardo dopo 2.150 metri ai quali i nove binomi al via proveranno lo spunto finale. Quartieri Spagnoli, con Maikol Arras, proverà a prolungare il buon momento di forma per contrastare Voices of War (Samuele Gandini) e il regolarista Stamper (Sergio Urru). Tra i pesi leggeri attenzione a Emperor Jade affidato a Mariano Lopez.

Il Premio Scuderia Edoardiana è il più partecipato del pomeriggio con ben 12 pretendenti al successo e un campo: handicap sui 1.500 metri nel quale si ritrovano diversi cavalli vincenti dell’ultimo periodo. Basti pensare a Via Electriano (Urru), Polastri (Mezzatesta), Altair Lira (Maniezzi) e Papaghena (Sanna).

Sono invece in dieci gli iscritti al Premio Scuderia Emmegi, altra handicap sui 1.500 metri in sabbia. Occhi puntati sul top weight, Io Ti Racconto, affidato dal team Grizzetti ad Andrea Deias. Il peso però è ampiamente superiore a quello dei rivali tra i quali le possibili sorprese sono Taboo (Arras) e il leggero Iraklion (Mezzatesta).

Chiusura dell’evento e dell’intero anno di galoppo con il Premio Scuderia Erré dove i sei cavalli in gara si confronteranno sulla lunghissima distanza, 2.700 metri. Azonto (Arras) e Charlie Max (Mezzatesta) guidano il gruppo che, sulla carta, appare ben equilibrato.