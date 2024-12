Colombo: “Non siamo smaliziati”, Terrani: “Incommentabile la ripartenza subita”

COLOMBO 1 – Nel primo tempo abbiamo giocato “in sicurezza”, senza rischiare niente, infatti nel secondo tempo avevo chiesto un po’ più di coraggio. La Pro Vercelli è anche calata dopo tante aggressioni a metà campo, come ci aspettavamo e il gol ci ha tolto da questa situazione, però poi le partite serve chiuderle. Sapevamo benissimo che erano forti su calcio d’angolo, che Comi aveva già fatto quattro goal da corner, avevamo detto alla squadra di concederne meno possibile proprio perché era un loro punto di forza. Purtroppo abbiamo preso questo goal e siamo ancora a incazzarci per le stesse cose.

COLOMBO 2 – Dobbiamo crescere, dobbiamo diventare smaliziati, queste partite vanno fatte morire, spezzando il ritmo, guadagnando un calcio d’angolo in più, una rimessa laterale. Non siamo furbi non possiamo prendere quel calcio d’angolo alla fine della partita. Eravamo in quattro al limite dell’area della Pro Vercelli e abbiamo crossato in area quando la partita dovevamo “morire”: quella palla doveva rimanere 5 minuti sul calcio d’angolo e restare lì.

COLOMBO 3 – Servono passi da gigante per crescere, non si può essere così ingenui. Non possiamo non vincere questa partita in cui i nostri avversari non avevano fatto un tiro in porta, non che noi non ne avessimo fatti tanti ma abbiamo anche avuto un’occasione clamorosa con Mehic. La partita poteva finire in quel momento.

TERRANI 1 – Non possiamo permetterci di prendere un contropiede al novantesimo minuto. In queste situazioni con un po’ più di esperienza serve tenere la palla, perdere un po’ di tempo. Invece da un’azione di non-pericoloso siamo passati al pericolo e poi su calcio d’angolo può succedere. C’è rammarico perché questa vittoria la volevamo e si è visto in campo. Secondo me abbiamo meritato di più: dobbiamo svegliarci, per uscir fuori da questo periodaccio dobbiamo dare di più, così non ne usciamo.

TERRANI 2 – La ripartenza che abbiamo preso al 90 è incommentabile. Queste situazioni non devono succedere più. Il rammarico c’è perché creiamo, anche la scorsa partita contro l’Alcione abbiamo creato tanto. Ovviamente se Mehic segna la partita è chiusa, è ovvio. Sappiamo che dobbiamo migliorare, in settimana ci lavoriamo tanto. Questa nostra frenesia forse ci porta ad avere paura, a non essere lucido. Ce lo siamo detti anche adesso negli spogliatoi: dobbiamo dare di più se ci vogliamo salvare.

TERRANI 3 – Era uno scontro diretto, avevamo fatto molto bene in settimana, eravamo pronti. Sapevamo che sarebbe stata una partita brutta, su seconde palle. Ci manca ancora quel pizzico che diciamo da inizio campionato. Di punti ne abbiamo persi tanti, più per demerito nostro che merito degli altri. Essere giovani non può essere una scusa, dobbiamo darci una svegliata.