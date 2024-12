Ennesima beffa per la Pro Patria: la Pro Vercelli agguanta il pareggio nel recupero

Decima “decima” – leggasi “x” e dunque pareggio – per la Pro Patria. In casa contro la Pro Vercelli i bustocchi rimandano ancora una volta l’appuntamento con la vittoria, che manca ormai da otto turni, facendosi recuperare nel primo minuto di recupero, una partita apparentemente indirizzata verso la vittoria.

Al vantaggio della Pro Patria firmato da Tommaso Cavalli (primo goal per lui) con un colpo di testa da calcio da fermo all’inizio della ripresa, 47′, risponde l’eroe delle bianche casacche piemontesi, Gianmario Comi, all’ottavo gol realizzato sui 12 totali della Pro Vercelli. Al triplice fischio le due squadre si spartisco un singolo punto dei tre in palio, salendo a 16 punti (in 17 gare). Un risultato poco utile per uscire dalla zona playout.

SERVIZIO COMPLETO IN AGGIORNAMENTO

LA CRONACA DELLA PARTITA