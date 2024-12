COMIN inaugura un nuovo appartamento di housing sociale per giovani adulti a Busto Arsizio

COMIN, storica cooperativa sociale attiva da quasi cinquant’anni, inaugura un nuovo appartamento di housing sociale dedicato a giovani adulti in percorsi educativi verso l’autonomia. L’appartamento si trova in via Indipendenza 2 a Busto Arsizio e accoglierà due giovani adulti, offrendo loro supporto educativo e abitativo per favorire una transizione serena verso una piena autonomia.

Incontro di inaugurazione:

Venerdì 6 dicembre 2024, dalle 15.00 alle 18.00

Sabato 7 dicembre 2024, dalle 10.00 alle 13.00

Il progetto:

L’iniziativa si rivolge a giovani in uscita da percorsi comunitari, di affido o provenienti da famiglie con fragilità significative. Grazie alla collaborazione con CEAS, proprietaria dell’immobile, il bilocale sarà parte di un progetto che unisce interventi educativi professionali a un’accoglienza familiare calda e spontanea.

COMIN ha già sperimentato con successo questo modello nel quartiere Borsano, coinvolgendo anche famiglie e vicini di casa che hanno offerto un supporto prezioso. Anche nel condominio di via Indipendenza 2, la scommessa è quella di creare una comunità solidale, dove i condomini possano diventare figure di riferimento per i ragazzi e le ragazze accolti.

L’impegno di COMIN a Busto Arsizio:

Sul territorio, COMIN porta avanti progetti di avvio all’autonomia per giovani adulti e promuove la Rete A – Rete di famiglie accoglienti, un network che coinvolge già 12 famiglie tra Busto Arsizio, Saronno, Tradate, Cesano Maderno e Garbagnate. Questa rete sostiene minori in affido e giovani in housing sociale, contribuendo a costruire una comunità inclusiva e solidale.