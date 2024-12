Cremona e Varese si incrociano sul “promontorio della paura”

Inutile girarci intorno: la partita di domenica 8 dicembre (ore 20) al PalaRadi di Cremona è a tutti gli effetti una sfida salvezza, anche se dopo di quella ci saranno altre 20 partite da disputare. La Vanoli padrona di casa e la Openjobmetis “viaggiante” hanno raccolto in tutto tre vittorie e 15 sconfitte, con i biancorossi che (a quota 4) precedono di una incollatura i cremonesi.

Insomma, è troppo importante per entrambe le squadre muovere la classifica, magari anche con un margine convincente per evitare sorprese di differenza canestri, ed è innegabile che giocare in casa in queste situazioni possa dare un pizzico di vantaggio, di sprint, di spinta in più. Ma prendersela con il calendario non serve a nulla: l’unica cosa che conta, per Varese, è mettere in pratica le proprie idee di gioco, farle rendere e strappare due punti come avvenne l’anno scorso. Proprio al PalaRadi arrivò – a fine gennaio – un successo pesantissimo con tripla decisiva di Mannion a 8″ dalla sirena.

Questa volta toccherà a Keifer Sykes vestire i panni del “capo” sul parquet, il che non vuol dire che il play di Chicago si debba caricare sulle spalle tutto il destino della squadra. Anzi, tra gli errori da evitare c’è proprio quello di dover chiedere a un singolo di risolvere la situazione da solo, che sia Sykes o Hands o Johnson o chiunque altro. Perché la fluidità del gioco, la coralità dell’attacco (e della difesa), la capacità di poter colpire con tante armi diverse sono caratteristiche che la OJM deve necessariamente avere, per pensare di vincere.

In settimana i biancorossi hanno sfoltito la rosa, eliminando il turnover e togliendo possibilità di competizioni interne: via Harris e Brown (che esordiranno con Rieti, in A2 e con Trapani) e dentro sempre più Sykes e Tyus. Ma anche Cremona ha completato un processo di ricostruzione con cui la Vanoli ha inserito il bomber Payton Willis (ottimo l’anno scorso a Pistoia) e il lungo croato Dario Dreznjak prelevato da Napoli. I gialloazzurri hanno salutato dopo tre anni Paul Eboua, nuovo compagno di Brown a Trapani: Cavina sarà senza un uomo importante ma guai a pensare che, così, la strada per Varese sia più semplice.

La formazione costruita dall’ex gm biancorosso Andrea Conti spera di recuperare in tempo l’altro ex della partita, Tariq Owens e nel caso sarà interessante capire quanto Kao Akobundu possa fronteggiare un lungo con caratteristiche simili, anche se poi il minutaggio maggiore sotto canestro sarà quello di Tyus. Un po’ di timore c’è per l’eventuale marcatura di Willis con Hands, tutt’altro che un difensore ermetico, ma su di lui potrebbe essere speso Justin Gray (sperando eviti problemi di falli). A proposito di Hands, vedremo se verrà incasellato – come ci auguriamo da agosto – nel ruolo di tiratore puro, senza compiti di gestione della palla.

DIRETTAVN

La partita sarà raccontata azione dopo azione, da VareseNews nel consueto contenitore #direttavn: il liveblog è già disponibile da venerdì e dalle 19,15 circa di domenica si riempirà con tutto quel che accadrà sul campo. La diretta è offerta da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. Per collegarsi – e intervenire nella chat – è sufficiente CLICCARE QUI.

LA CLASSIFICA (dopo 9 giornate): Trento 18; Trapani, V. Bologna, Brescia 14; Reggio Emilia, Milano 12; Trieste, Tortona 10; Treviso, Venezia 8; Scafati, Sassari, Pistoia 6; VARESE 4, Cremona 2, Napoli 0.