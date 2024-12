Da dove sono scattate le foto con la Rocca di Angera e il Monte Rosa sullo sfondo

Tra le foto più suggestive e apprezzate, postate dai lettori nel gruppo Facebook di VareseNews “Oggi nel Varesotto“, ci sono gli scatti panoramici con la Rocca di Angera, le colline Novaresi e il Monte Rosa sullo sfondo. Una prospettiva insolita dal risultato sorprendente che incuriosisce per l’effetto di vicinanza tra lago e montagne, tanto da chiedersi se sia in qualche modo artefatta.

In realtà questo tipo di foto (in copertina lo scatto di ieri realizzato da Luca Lari ma nel gruppo è possibile cercare scatti altrettanto spettacolari ad esempio tra le foto di Giancarlo Tiranti, Luca Sacchet e Ulisse Piana) non sono “ritoccate” ma scattate da un vero e proprio balcone naturale del Basso Verbano.

Il paese in questione è Taino dove ci sono almeno tre punti panoramici rilevanti: il più conosciuto è il belvedere della chiesa parrocchiale di Santo Stefano, il “Dumin” per le persone del luogo. Un altro punto, altrettanto spettacolare, è il parco dei Punti Cardinali dal quale si possono ammirare il Lago Maggiore, la Rocca, alcuni scorci di Arona, le colline e la cornice delle montagne innevate. È questo un punto panoramico molto interessante, tranquillo e con scenari che cambiano di stagione in stagione.

Infine con un po’ di occhio si possono catturare degli scorci interessanti passeggiando per il centro del paese: per esempio, è senza dubbio molto spettacolare la vista sulla Rocca e il Monte Rosa racchiusi tra le case vicino alla strettoia che dal centro storico porta verso la strada per Angera.

Cosa vedere a Taino: