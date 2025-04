La “Veleggiata Rosa” di Uisp per i diritti delle donne

Dopo la “Corsa Rosa Uisp” organizzata a marzo anche a Varese, al fine di dare rilievo alla Festa della Donna, il Club Velico Velagranda Varese asd – per il secondo anno consecutivo – ha riproposto e organizzato “la Veleggiata Rosa”, manifestazione che rappresenta il sequel della Corsa Rosa.

All’edizione di domenica 6 aprile ha partecipato come equipaggio la “quota rosa” del comitato territoriale Uisp Varese, con la presidente Rita di Toro e i vice presidenti Ileana Maccari e Pierluigi Mascetti oltre a Britta Schulze e Marilena Di Secli che si sono divertite a veleggiare e a prendere confidenza con cime e vele. Tutte, ovviamente, indossavano la maglia rosa di Uisp.

Due le imbarcazioni salpate da Angera: la Quadrifoglio con gli armatori Flavio e Zaira e la VentoSolare con gli armatori Giovanni e Dante, e con Raffaella Fusco tutti soci di Velagranda. «Ci sembrava giusto organizzare una manifestazione con la barca a vela anche per dare rilievo all’iniziativa della Uisp e per dare un ulteriore segnale per i diritti delle donne, soprattutto in questo periodo in cui vanno tutelate in primis» spiegano i promotori dell’iniziativa. Questa veleggiata ha colorato di rosa il Lago Maggiore toccando le sponde lombarde e piemontesi.

«La festa delle donne non è solo simbolica ma è e deve essere ogni giorno e queste manifestazioni servono a ricordarlo», spiega la presidente Rita Di Toro; mentre Pierluigi Mascetti, anche presidente del Club Velagranda continua: «Questa veleggiata è un’idea nata al Velagranda per dare ulteriore risalto e continuità alla Corsa Rosa e creare un nuovo momento di riflessione sui diritti della donna, veleggiando, anche per diffondere la passione e l’amore per la vela». Uisp, infatti, è sport per tutti. Un’esperienza che verrà riproposta anche il prossimo anno con le stesse finalità: sottolineare l’importanza di queste iniziative, ricordando che i diritti di tutti ed in particolare quelli delle donne devono essere tutelati e Uisp è a sostegno dei diritti delle donne poiché è un tema sociale molto importante in questo particolare momento storico. La Veleggiata Rosa vi da appuntamento al 2026.