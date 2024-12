Dal PNRR ai nidi gratis per tutti, il consiglio comunale di Varese del 3 dicembre

Si terrà questa sera, martedì 3 dicembre 2024, un’altra seduta ordinaria del Consiglio Comunale, convocata per le ore 20.45 in Salone Estense del Palazzo Comunale.

Tra i principali punti all’ordine del giorno, il primo riguarda la relazione del Sindaco, Davide Galimberti, che presenterà lo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): un momento importante per fare il punto su come il nostro Comune sta utilizzando le risorse.

Il secondo punto riguarda il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027 e lo Schema di Bilancio di Previsione Finanziario per lo stesso triennio. L’assessore Cristina Buzzetti sarà la relatrice di questo tema, che vedrà la presentazione delle linee guida per la pianificazione economica del Comune nei prossimi anni.

Un altro tema rilevante sarà l’integrazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, che verrà esaminato sotto la guida dell’Assessore Raffaele Catalano, e di cui si sono conosciute recentemente le prime anticipazioni, riguardante il divieto di bere alcoolici per strada di sera.

Successivamente, il Consiglio discuterà di alcune mozioni presentate dai consiglieri. La prima mozione, proposta dal Consigliere Luca Boldetti, Capogruppo del Polo delle Libertà, che riguarda l’introduzione di una misura per l’azzeramento o la riduzione della retta per la frequenza degli asili nido privati autorizzati. Il tema mira a supportare le famiglie nella gestione delle spese per l’educazione dei più piccoli.

Il Consigliere Stefano Angeli, Vicecapogruppo Lega Salvini Lombardia, presenterà invece una mozione per la creazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale comunale alle attività dei consiglieri comunali. L’idea è di garantire maggiore trasparenza riguardo alla partecipazione alle sedute e agli atti proposti dai singoli consiglieri.

Infine, il Consigliere Luca Battistella del Partito Democratico e altri firmatari presenteranno una mozione che sollecita lo stanziamento di risorse per il diritto allo studio universitario in Regione Lombardia. Il documento propone di impegnarsi maggiormente per garantire accesso e opportunità per gli studenti universitari.