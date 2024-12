Domenica a Cardano si accende l’albero. E partono le iniziative per Natale

Domenica 8 dicembre si accenderanno le luci del grande albero di Natale in piazza Sant’Anastasio a Cardano al Campo. Inizia con le luminarie in centro il calendario delle iniziative celebrative per il periodo natalizio nella cittadina.

Dalle 17,45 in Piazza Mazzini sarà la voce e la musica dal vivo di Giorgia Testa ad accompagnare con canti natalizi il momento dell’accensione dell’albero e delle luminarie delle vie del centro e di Cuoricino.

«In un unico manifesto, a cura dell’Amministrazione, viene reso noto il calendario delle occasioni di festa organizzate anche con il coinvolgimento delle Associazioni sportive, culturali e sociali cardanesi che con entusiasmo hanno aderito» dice Paola Torno, assessora a Persona, Socialità e Cultura.

La sera del 13 dicembre la FESTA DI NATALE DELLO SPORTIVO a Cuoricino con Messa dello Sportivo e la consegna riconoscimenti sportivi presso la Sala Pertini

Le mattine del 14 e del 21 dicembre la Biblioteca si animerà con tanti bambini invitati a vestirsi di rosso e pronti animare le letture natalizie de“ Il posto delle storie” e “Piccoli lettori forti”;

Il 14 alle ore 21.15 si terrà il consueto e apprezzato CONCERTO DI GALA del Corpo musicale La FILARMONICA, nella sala dell’Auditorium di piazza Mazzini ;

il 22 alle 21,00 presso la Sala Pertini ci sarà il concerto de “La musica del cuore”

Occuperà tutto il pomeriggio di domenica 15 dicembre. A partire dalle 14,00 le piazze Mazzini e Sant’Anastasio si riempiranno di vita, suoni e colori: con l’apertura degli stand delle Associazioni, del CCRR e del Corpo degli Alpini e della Protezione Civile.

«Troveremo torte e dolci confezionati, panettoni, cioccolata calda, vin brulè e castagne. Idee regalo, ricami, sorrisi e scopi benefici. La Pro Loco accoglierà nella Casetta di Babbo Natale i bambini che vorranno salire sulle ginocchia di un gioviale Babbo Natale o imbucare le proprie letterine. Gli adulti potranno divertirsi con il ballo in Sala Ipazia, grazie all’animazione offerta da una scuola di ballo locale».

Intanto la piazza e le strade limitrofe saranno allietate dall’intrattenimento degli artisti di strada, esibizioni su trampoli e monociclo e dall’ esecuzione di brani musicali a opera del Corpo musicale “La Filarmonica” di Cardano. Al gazebo dell’Amministrazione verrà premiata la vetrina natalizia che avrà ricevuto i voti e l’apprezzamento dei cittadini con la consegna della vetrofania 2024.

I bambini nell’atrio della Casa Paolo VI, potranno immergersi nell’atmosfera sognante di dolci racconti natalizi animati da una narratrice appassionata di musica farà loro realizzare anche gli strumenti per la BANDA DI NATALE DEI PICCOLI . Oppure nelle sale dell’ Oratorio i bambini accompagnati dai loro geniitori potranno divertirsi con la “Cioccotombolata”.

Dopo le 17,00 questa “Festa di Natale” diventerà magica, grazie al laboratorio e spettacolo di magia in sala Ipazia, e suggestiva grazie agli auguri in musica e canto con Giorgia Testa sotto l’albero illuminato a cui seguiranno l’augurio di serenità e pace e il brindisi offerto da assessori e sindaco.

Alla chiusura degli stand, dopo le 19 alla Casa del Popolo in via V. Veneto, si potrà proseguire a stare in compagnia con i Giochi di Società per la Scuola di Italiano per Stranieri.

«L’amministrazione, nell’invitare la cittadinanza a partecipare numerosi a tutte le iniziative qui ricordate, vuole sottolineare la propria gratitudine verso i dipendenti comunali, le associazioni e i volontari che a vario titolo si sono spesi perché le stesse possano ben riuscire» conclude Torno. «Si ringrazia altresì Progitec per aver curato l’addobbo luminoso dell’albero».