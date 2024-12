Easyjet potenzia i suoi centri d’addestramento, un nuovo simulatore anche a Milano Malpensa

Easyjet rafforza la sua presenza su Malpensa, con un nuovo simulatore al training center inaugurato nel 2019, che è riferimento per tutta Easyjet Europa.

La compagnia low cost ha infatti annunciato un significativo ampliamento delle sue operazioni di addestramento grazie alla partnership con Cae, azienda di riferimento globale nel settore della formazione e delle tecnologie per il volo.

L’investimento comprende due nuovi simulatori al training center Easyjet Uk a London Gatwick (il “cervello” della compagnia è invece a Luton) e anche un nuovo centro d’addestramento all’aeroporto Schipol di Amsterdam. Al training centre di Londra Gatwick saranno invece destinati due simulatori aggiuntivi, a partire dall’inverno 2025.

L’apertura a Schipol non diminuisce però l’importanza di Malpensa nei piani di Easyjet Europe, visto che appunto anche qui è previsto il potenziamento con un simulatore in più. Un investimento importante che genera anche indotto sul territorio, visto che il personale in formazione risiede per periodi anche di mesi nella zona.

«Easyjet è una compagnia aerea in forte crescita: l’espansione delle strutture di addestramento in tutta Europa, in partnership con CAE, sarà fondamentale per supportare la crescita del nostro network» commenta David Morgan, Chief Operating Officer di easyJet . «Continuando a puntare sulle tecnologie più avanzate, garantiamo che migliaia di piloti easyJet in tutta Europa siano addestrati secondo gli standard più avanzati. È per questo che circa cento milioni di clienti scelgono di volare con noi ogni anno. Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con CAE, nostro partner di fiducia per le tecnologie e i programmi di addestramento, assicurando che easyJet si confermi un centro di eccellenza nella formazione dell’equipaggio».

I piani di sviluppo di Easyjet tra Regno Unito e Unione Europea (Italia compresa)

Il potenziamento dei training center sostiene i piani di sviluppo della compagnia low cost, che con la prossima primaver aprirà infatti una nuova base all’aeroporto Southend di Londra (tre gli aerei), mentre in Italia sono previste nuove basi a Linate e Roma, per rilevare slot di Ita Airways (per questo lo sviluppo su queste basi è soggetto all’approvazione della fusione Ita-Lufthansa da parte della Commissione Europea). In termini aeromobili, Easyjet prevede l’immissione in flotta di nove velivoli nuovi, ovviamente Airbus A320, per omogeneità della flotta.