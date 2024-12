Falò di Sant’Antonio a Varese: via libera dalla Regione Lombardia alla tradizione

Buone notizie per le tradizioni popolari lombarde: grazie all’interessamento della Regione Lombardia e alle nuove disposizioni nazionali, lo storico Falò di Sant’Antonio a Varese potrà continuare ad accendersi ogni 16 gennaio, mantenendo il valore culturale di una festa tanto sentita dalla comunità locale.

La comunicazione arriva dopo che la Giunta regionale ha preso atto della nuova normativa nazionale entrata in vigore il 1° novembre 2024. La legge stabilisce che l’accensione dei falò in occasione di rievocazioni storiche o eventi legati ai rituali della tradizione popolare non è soggetta alle limitazioni previste dalla disciplina sui rifiuti, dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle norme ambientali.

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha accolto con favore questa regolamentazione: «Prendiamo atto con favore di quanto previsto da questa norma, che ha regolamentato un ambito molto importante anche per la Lombardia. Sul nostro territorio, infatti, esistono tantissime manifestazioni che, per tradizione popolare, prevedono l’accensione di fuochi. Adesso vi è certamente maggior chiarezza al riguardo, fermo restando che le autorità dovranno comunque impegnarsi a controllare che vengano rispettati gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente».

Le autorità locali avranno quindi il compito di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente, monitorando ogni fase delle celebrazioni. Questo assicurerà lo svolgimento delle manifestazioni in un contesto sicuro e conforme alle leggi.

Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio regionale e Capogruppo di Lombardia Ideale: «Una bella notizia per le tradizioni delle nostre comunità. In particolare sono felice perché, grazie all’interessamento di Regione Lombardia e mio personale, lo storico Falò di Sant’Antonio a Varese potrà continuare ad accendersi ogni 16 gennaio, conservando tutto il valore di una festa popolare molto sentita. Questo è un bel segnale che ci consente di preservare e tramandare alle nuove generazioni valori antichi che rappresentano solide fondamenta per costruire il futuro».

Grazie a questo intervento normativo, la tradizione dei falò storici potrà continuare a vivere, rafforzando il senso di comunità e preservando un patrimonio culturale immateriale che caratterizza profondamente il territorio lombardo.