Fratelli d’Italia fa il bilancio dell’anno e lancia nuove idee per municipio e parco Bosisio

Fratelli d’Italia Lonate Pozzolo fa il punto su “impegno, risultati e progetti per il futuro”, nel secondo anno di amministrazione lonatese. Riceviamo e integralmente pubblichiamo

Fratelli d’Italia Lonate Pozzolo è orgogliosa di condividere con la cittadinanza il lavoro svolto dai propri rappresentanti e le iniziative promosse per migliorare la vita della comunità.

Gli assessori Andrea Colombo (Cultura, Istruzione ed Associazioni) e Mauro Andreoli (Bilancio, Partecipate e Personale) rappresentano con competenza e dedizione i valori del partito, portando avanti progetti concreti ed incisivi.

Lavoro e risultati degli assessori

Andrea Colombo: cultura e associazionismo al servizio della comunità

L’assessore Andrea Colombo si è distinto per la sua capacità di costruire un forte legame con le associazioni culturali e sportive del territorio, dimostrando vicinanza e partecipazione agli eventi, un tipo di politica che proprio mancava a Lonate Pozzolo. Un esempio è stata la sua partecipazione alla manifestazione della banda corale di Lonate Pozzolo ad Orvieto, che ha rappresentato una significativa occasione di visibilità per la comunità.

Tra i principali risultati conseguiti dall’assessore Colombo:

Ricostituzione della Consulta Sportiva come strumento essenziale per coordinare le attività delle associazioni sportive locali; che ha portato allo svolgimento di eventi di successo come la Festa dello Sport e la Festa sotto l’Albero, che hanno unito cultura, socialità e tradizioni locali.

Un intervento particolarmente significativo è stato quello sul trasporto scolastico, dove Colombo ha dimostrato una notevole capacità amministrativa. Grazie alla rinegoziazione del contratto, è riuscito a ridurre del 50% i costi per il servizio, migliorandone al contempo la qualità: il nuovo accordo consente infatti di utilizzare il pulmino per l’intera giornata, offrendo agli studenti un mezzo disponibile anche per gite ed escursioni senza ulteriori costi per il Comune.

Inoltre, pur non essendo direttamente nelle sue deleghe, l’assessore Colombo ha ricevuto dal Sindaco Elena Carraro un incarico di grande responsabilità: gestire i rapporti con SEA, ENAC, ENAV e ARPA all’interno della commissione aeroportuale. Un ruolo che Colombo sta portando avanti con impegno, a tutela degli interessi del territorio e della qualità della vita dei cittadini.

Mauro Andreoli: efficienza e sostenibilità economica

L’assessore Mauro Andreoli ha affrontato un 2024 particolarmente intenso, lavorando per rafforzare l’efficienza della macchina amministrativa e gettare le basi per il futuro. Nonostante la natura tecnica e spesso poco visibile del suo lavoro, il suo contributo è fondamentale per il buon funzionamento dell’intero Comune.

Tra i principali risultati ottenuti dall’assessore Andreoli:

• Assunzione di 6 nuovi dipendenti comunali tramite diverse procedure: 3 amministrativi, 1 geometra per l’ufficio tecnico, 1 agente di polizia locale e 1 assistente sociale; con la successiva approvazione del regolamento per le progressioni verticali in deroga, che valorizza il personale interno attribuendo nuovi profili di responsabilità.

• Proseguimento del dialogo con AGESP, con l’obiettivo di una nuova operazione straordinaria che potrebbe coinvolgere SAP SRL in un nuovo soggetto societario.

• Unione dei Comuni, monitoraggio della liquidazione dell’Ente, con la prospettiva di distribuzioni di fondi agli enti coinvolti nel prossimo anno.

• Erogazione di contributi straordinari ai commercianti per iniziative natalizie: l’installazione di alberi di Natale nelle piazze e la filodiffusione musicale hanno reso più accoglienti le festività nel centro del paese.

Palazzo Municipale: il simbolo della comunità

Fratelli d’Italia intende promuovere il Palazzo Municipale come cuore pulsante della vita cittadina. La scelta di portare sempre più eventi culturali e associativi all’interno del Municipio è un modo per avvicinare i cittadini alle istituzioni, rendendo il Comune un luogo vivo e accogliente.

Un esempio concreto è stata la parata del 4 novembre, che ha visto la partecipazione del Prefetto Salvatore Pasquariello, delle principali autorità locali e Provinciali; raggrupparsi per poi partire dal cortile del Palazzo Municipale, raffigurando un forte segnale simbolico di rappresentanza istituzionale, confermando il suo ruolo centrale nella vita della comunità.

Progetti futuri

Uno dei primi progetti a è un inserimento all’interno del Parco Bosisio, di in un centro dedicato all’educazione stradale per bambini e ragazzi. L’idea, proposta dal coordinatore di Fratelli d’Italia, Francesco Carbone all’assessore Gennaro Portogallo, ha già ricevuto l’approvazione unanime della maggioranza di centro-destra.

Il parco sarà attrezzato con segnaletica e percorsi che riproducono le dinamiche della viabilità stradale, offrendo ai più piccoli l’opportunità di imparare le regole del codice della strada in modo divertente e coinvolgente.

Un’altra iniziativa significativa è l’intitolazione di un luogo a Norma Cossetto, giovane vittima delle foibe, come gesto di memoria storica e riconoscimento dei valori di sacrificio e libertà.

Fratelli d’Italia Lonate Pozzolo, con il supporto della maggioranza di centro-destra, continuerà a lavorare con passione e concretezza per il bene del territorio.