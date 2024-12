Galoppo alle Bettole, sei corse dedicate ai formaggi

Sei premi legati, ognuno, a una tipologia di grande formaggio italiano: questo il programma del secondo appuntamento invernale con il galoppo all’ippodromo delle Bettole che va in scena martedì 10 dicembre a partire dalle 14,20.

Tutte le corse sono sull’anello in sabbia a partire da quella di apertura, il Premio Brie, una reclamare per velocisti (1000 metri) con sette soggetti iscritti. Il Premio Taleggio, con nove cavalli, è un interessante handicap sui 1.500 metri dove spiccano nomi come Dark Chocolate (Spampatti), Papaghena (Fele) e Petit Joie (Gambarota) capaci di lasciare il segno.

Altra reclamare in terza corsa, il Premio Asiago (1.950 metri) dal pronostico aperto e con il top weight Amata Immortale (Sanna) a guidare il gruppo. La quarta corsa, Premio Gorgonzola, è quella che vede impegnati gli amatori: Deep Dive (Cherio) e un alleggerito Trevithick (Mazzoleni) possono fare la differenza mentre l’altalenante Fight and Fight (Wendel) sarà outsider.

La penultima gara, il Premio Fontina, è un’handicap di minima sui 1.500 metri con dieci binomi impegnati. Polastri (Mezzatesta) ha qualità ma anche un peso rilevante, Sogno Giallorosso (Buergin) ha fatto risultati in Svizzera che vanno parametrati, Candy Wheel (Sanna) è apparsa in buona forma sette giorni fa.

Il gran finale è riservato alla corsa più importante del pomeriggio, il Premio Bitto, handicap sui 2.100 metri con dodici iscritti; Ladridibiciclette (Vargiu) ha appena vinto a Livorno, Sopran Magritta (Gambarota) e Starting Over (Toccolini) garantiscono continuità ma hanno pesi importanti.