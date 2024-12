Giornalino comunale, Il sindaco risponde a Mercallo Futuro ideale, «Non hanno inviato nessun articolo»

Il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo interviene sulla questione sollevata dal gruppo di minoranza Mercallo Futuro ideale riguardo il giornalino comunale. L’opposizione aveva affermato di non aver ricevuto spazi all’interno della pubblicazione distribuita in paese a fine anno.

«Sono notizie false – sottolinea il primo cittadino -. I consiglieri dell’opposizione non hanno inviato nessun articolo per il giornalino. Il regolamento garantisce spazi all’interno della pubblicazione per chiunque voglia contribuire, senza la necessità di essere invitato a farlo».