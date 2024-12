Grande festa a Malnate per il Minivolley di Natale

Quale modo migliore per chiudere il 2024 se non con una giornata all’insegna dello sport? In un clima di gioia natalizia ieri si è svolto il tradizionale torneo del Minivolley di Natale al palazzetto di via Gasparotto a Malnate, addobbato a festa per l’occasione. Un evento indimenticabile che ha visto la partecipazione di ben 377 mini atleti, giunti da ogni angolo della provincia di Varese, pronti a giocare su 17 campi per dar vita a sfide emozionanti.

Le attività sono iniziate nel primo pomeriggio con le giovani promesse del volley che, divise per fasce d’età, si sono alternate in partite avvincenti ma soprattutto cariche di fair play, dimostrando impegno, spirito di squadra e un’energia contagiosa che ha riempito l’intero palazzetto di entusiasmo e ovazioni.

L’atmosfera si è riscaldata ulteriormente nel pomeriggio, quando il pubblico ha reso omaggio al presidente Bonomi con un sentito applauso. Le sue parole sono state cariche di emozione e hanno sottolineato l’importanza di investire nei giovani e nei valori dello sport per costruire una società migliore.

Questa manifestazione è stata un’occasione speciale per la Stella Azzurra Pallavolo Malnate, società organizzatrice dell’evento, per celebrare e ringraziare il presidente della Federazione Provinciale di Varese, Alberto Bonomi, che a fine anno concluderà il suo incarico dopo anni di onorato servizio. Bonomi, figura rispettata e punto di riferimento per lo sport varesino, ha saputo guidare la federazione con passione, determinazione e una profonda attenzione alla crescita dei giovani. Durante il suo discorso di saluto ai genitori presenti al palazzetto, il presidente ha espresso gratitudine verso tutte le società sportive, i volontari e le famiglie che hanno contribuito alla promozione della pallavolo e alla creazione di una vera e propria comunità sportiva.

La festa si è conclusa con un grande augurio collettivo di Buon Natale a tutti.

Atleti, famiglie e organizzatori, uniti in un clima di festa e condivisione, hanno manifestato l’intento di mantenere viva questa tradizione, un momento di aggregazione che ogni anno rappresenta non solo un’occasione sportiva ma anche un simbolo di comunità, solidarietà e leggiadria nel cuore della provincia di Varese.